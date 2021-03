Anna o la Tatangelo? La cantante mezza nuda fa impazzire tutti, ecco le foto

Giada Oricchio 02 marzo 2021 a

Ecco LA Tatangelo. Anna, cantante e ex compagna di Gigi D’Alessio, ha cambiato pelle e passo. La sua metamorfosi da compassata brava ragazza dalla bella voce a donna consapevole e seducente si è completata (così come la somiglianza impressionante con Belen Rodriguez).

Nell’ultimo post su Instagram spoglia se stessa e l’anima: raffinate foto in bianco nero per un abito nero trasparente che l’avvolge la scopre. Mano posizionata in maniera strategica e allusiva perché l’intimo manca. Ma il nudo non è eccessivo.

Anna Tatangelo spiega nella caption il significato di questa mostra di bellezza intitolata “LA TATANGELO” :”Per 19 anni mi sono sempre sentita chiamare così, sempre. Le canzoni de LA TATANGELO, il trucco o i capelli de LA TATANGELO, il modo di vestire de LA TATANGELO e la sua vita privata. Non è solo un nomignolo, nel bene o nel male sono io, la me orgogliosa di tutte le barriere che negli anni ho superato” ed ecco la linea di confine tra persona e personaggio: “Ma diciamocelo, almeno qui tra noi, un po’ stanca a volte voler far capire a tante persone che “salire su un palco” o “giocare con l’immagine”, ed essere la ragazza reale di tutti i giorni, siano “due cose distinte e separate”.

La prima è l’artista che interpreta mondi, personaggi, si diverte a sperimentare, insomma LA famosa TATANGELO...ma ragazzi la seconda sono io, ANNA. Spesso ho dovuto dimostrare il mio mondo musicale più di qualsiasi artista in Italia, proprio perché negli anni c’è sempre stato qualcuno che aveva qualcosa da dire su di me, ma su ANNA o su LA TATANGELO? Perché poi il confine, anche se netto, può diventare labile in questo nostro pazzo mondo artistico...”. E tra i like e i commenti spicca quello di Emma Marrone: “LA Tatangelo è bona”.

