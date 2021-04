Anna Tatangelo e la verità su Gigi D'Alessio. Cosa ha capito, la confessione a Verissimo

30 aprile 2021 a

Non si può parlare di Anna Tatangelo senza tirare in ballo Gigi D'Alessio. Ospite di Verissimo nella puntata che andrà in onda il primo maggio la cantante originaria di Sora ha così risposto alle domande di Silvia Toffanin sulla lunga relazione col collega ormai finita. "Gli errori li facciamo tutti. Io ho creduto tanto nella nostra storia anche quando dicevano che sarebbe finita. Sono andata contro tutto e tutti, di questo ne sono fiera e sono felicissima perché, a prescindere che si sia conclusa, ho mio figlio Andrea, la cosa più importante del mondo", ha detto la Tatangelo che ammette di aver cercato di ricucire la relazione ma non c'è stato niente da fare.

"Oggi sono finalmente serena. Non è facile uscire da una separazione così lunga e sofferta con un figlio che fa domande. Bisogna essere sempre pronti ad ascoltare e a non ferire nessuno per tutelare anche l’altra parte. Non è bello danneggiarsi a vicenda", ha spiegato la cantante che pensa alla sua carriera e non si sbottona su nuovi amori o semplici flirt.

La Tatangelo nello studio di Verissmo non sembra intenzionata ad alimentare il gossip, nonostante siano sempre più insistenti le voci che la vedono legata a un altro musicista napoletano, il rapper Livio Cori, 31 anni (tre meno di lei).

La cantant enon ha nascosto alla Toffanin il desiderio di diventare di nuovo mamma: “Assolutamente sì, ho solo 34 anni. Non smetto mai di pensare alle cose belle”. Intanto il suo ex Gigi D'Alessio ha ritrovato la felicità accanto a una fan, la 28enne Denise Esposito, pare che vivrebbero insieme.

