All Together Now, J.Ax senza freni. "Ti porti a casa la Tatangelo", imbarazzo totale

Giada Oricchio 12 dicembre 2020 a

a

a

J-Ax scatenato con Anna Tatangelo nella finale di "All Together Now", in onda sabato 12 dicembre: "Te la porti a casa".

I giudici di "All Together Now", il programma di Michelle Hunziker su Canale 5, sono molto competenti e affiatati: tante le battute reciproche che aggiungono pepe al talent canoro. Durante la finale, J-Ax ha stuzzicato una favolosa Anna Tatangelo, sempre precisa nei commenti e incantevole con il look da sexy segretaria (camicia di seta su gonna rossa di latex). Al termine della prima esibizione di Domenico Iervolino, Rita Pavone e Renga si sono complimentati, anche la Tatangelo ha speso belle parole per l'aspirante cantante: "Sei stato bravissimo, sei migliorato lungo il percorso, sei uno dei pochi che ha una carriera fuori da qui".

J-Ax era d'accordo e ha aggiunto: "Se non ti porti a casa i 50.000 euro del premio finale, ti porti a casa la Tatangelo..." e la cantante di Sora ha sorriso: "Nooo". Il concorrente però è stato eliminato nella manche successiva da Eki e il rapper ha concesso il bis: "Quando esci da qua, controlla il DM su Instagram, secondo me ti ha già scritto". Questa volta però Anna Tatangelo si è rifugiata in una smorfia diplomatica.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.