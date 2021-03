Anna Tatangelo snobba Sanremo, meglio la cenetta romantica. Chi è l'ospite misterioso...

Giorgia Peretti 03 marzo 2021 a

Niente Sanremo per Anna Tatangelo, quest’anno la cantante non partecipa alla settantunesima edizione del festival e si consola con una pastasciutta. Sul suo account Instagram è apparsa una serie di foto che la ritraggono davanti ai fornelli intenta a preparare la cena per un ospite misterioso.

La Tatangelo fa impazzire con pose sexy e abbigliamento provocante i follower che le lasciano una pioggia di commenti hot sotto al post. Nel frattempo, la seconda puntata di Sanremo è iniziata ma l’appuntamento con Amadeus e Fiorello non sembra interessare la bella cantante che preferisce godersi il piacere di una bella pastasciutta con l’ospite d’onore a casa sua.



