Gilles Rocca fa svenire Ilary Blasi, all'Isola dei Famosi finisce male anche con la fidanzata

“Non faccio la prova, non sono stabile mentalmente”. Così Gilles Rocca fa infuriare Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2021, lunedì 26 aprile. E la fidanzata Miriam cancella le loro foto da Instagram.

Gilles Rocca è sbarcato in Honduras come Brigliadoro e si sta rivelando un ronzino. Litigioso, aggressivo e incapace di giocare. Nel corso della dodicesima puntata, l’attore doveva partecipare a una prova ricompensa che prevedeva di baciare in apnea una compagna, nel suo caso Francesca Lodo, per vincere una cena a due. Una faccenda incresciosa per Rocca che geme come se il Fato gli avesse dato un pugno: “Mi dispiace non posso. Le cene a lume di candela le faccio con l’amore della mia vita, non me la sento, non fa per me. Io non sono capace a fare queste prove, non sono bravo”. Ilary Blasi rotea gli occhi: “E’ un gioco, è un bacio a stampo, Miriam non può essere gelosa. Così fai un dispetto alla tua amica Francesca che non può mangiare”, ma Gilles lo considera un atto di depravazione: “Io bacio solo se c’è il copione. Ora non sto bene a livello mentale, mi darebbe fastidio. Non sto bene, non posso stare una settimana così. Non sono nello stato psichico. Sono 4 mesi che sogno una cena romantica con la mia fidanzata. Non c’è l’integrità, la stabilità mentale. Venite qui prima di criticarmi. Io non sono integro, ho dei deficit. E poi non diciamo sempre le cose che pare a voi, hanno vomitato tutti dopo le prove ricompensa”.

La Blasi si butta lunga per terra come morta tramortita da tante sciocchezze, poi si rialza: “Scusa ma te lo devo dire: non capisco di quale integrità parli, a quale stabilità mentale ti stai riferendo, ma che stai dicendo?!”. Tommaso Zorzi fa opera di persuasione: “Non è questo il momento di diventare democristiani, ci rimette Francesca, è un gioco”, ma davanti all’ennesimo no sussurra: “E' insopportabile”. La più dispiaciuta però è la penalizzata Francesca Lodo che in Palapa scoppia a piangere e ammette: “Mi rode il c**o, mi gira il ca**o vedere tutta quella pasta e non mangiare, la fame si sente”. La sfida viene vinta da Vera Gemma e Matteo Diamante e la cena “romantica” non è altro che un’ingozzata da bettola di infimo ordine dove i naufraghi con le mani zozze si imboccano a vicenda. E pensare che pure senza bacio, Miriam ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto con il fidanzato “piombo” Gilles. Chissà perché.

