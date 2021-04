Ma cosa fanno? Manuela Ferrera e Awed fuori controllo, Isola dei famosi vietata ai minori

26 aprile 2021 a

L’Isola dei Famosi 2021 si fa hot. Volano gli ormoni nella dodicesima puntata del surviving game, lunedì 26 aprile. I naufraghi si sono sfidati per conquistare un bagno d’acqua dolce con sapone e ha vinto la squadra degli 8 “arrivisti” che a coppie sono entrati in 4 mini piscine.

Se Rosaria Cannavò ha rischiato di rimanere nuda in prima serata, Manuela Ferrera ha regalato una scenetta vietata ai minori. L’ex metorina si è fatta insaponare da Awed avanti e dietro, poi si è piegata a 90 gradi suscitando scalpore in studio e facendo diventare paonazzo il volto del giovane youtuber che si è dovuto girare per evitare incidenti imbarazzanti.

E sui social la posizione birichina da doccia anni '70 è diventata virale.

