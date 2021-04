Quanto guadagna Zorzi, retroscena bomba sull'Isola. C'è maretta tra gli opinionisti

Giada Oricchio 26 aprile 2021 a

All’Isola dei Famosi 2021 si litiga in Honduras e pure a Milano: i tre opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi (punzecchiato da Alfonso Signorini) e Elettra Lamborghini non andrebbero d’accordo. E stasera in studio ci saranno anche Asia Argento per sostenere Vera Gemma (probabile eliminata) e Giulia Salemi, figlia di Fariba Tehrani.

Sandro Pirrotta, insider del mondo dello spettacolo e ospite fisso di “Ogni Mattina” su Tv8, ha rivelato un retroscena bomba sull’Isola dei Famosi: ci sarebbe del malcontento fra i tre opinionisti a causa del cachet. Il sito di “Novella2000” riporta le parole di Pirrotta: “Andiamo in Honduras. Lo sai che abbiamo parlato spesso de L’Isola dei Famosi. Devi sapere che a L’Isola ci sono tre opinionisti: Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Contrariamente a quello che appare, c’è un po’ di maretta, un po’ di mare agitato tra gli opinionisti” e ha aggiunto: “Il motivo? Intanto sono le attenzioni che la produzione riserva a Tommaso che interviene molto spesso. E poi pare, e questo è un problema molto latente, che ci sia un problema di cachet. Le due opinioniste hanno scoperto che lui guadagna di più e quindi la cosa non è andata molto”.

La conduttrice Adriana Volpe ha ipotizzato che Zorzi abbia un contratto diverso, ma Pirrotta è apparso scettico: “Dici? Lui è arrivato dopo, all’inizio dovevano essere loro due, lui aveva rifiutato, poi lei ha avuto il Covid e le cose sono cambiate. Si è aggiunto in corsa”. Secondo “Blasting News”, il vincitore del GFVip prenderebbe 30.000 euro a puntata, Elettra Lamborghini 25.000 e Iva Zanicchi 20.000. Una disparità di trattamento che l’ereditiera e la cantante non avrebbero gradito considerando che erano loro le due opinioniste ufficiali e Tommaso si è aggiunto all’ultimo momento.

A proposito di Zorzi, una frecciatina avvelenata è arrivata da Alfonso Signorini che in un’intervista a “Il Fatto Quotidiano” ha criticato la sovraesposizione dell’influencer a rischio inflazione: “Se devo essere sincero lo preferivo nella casa del Grande Fratello. Fossi stato in lui mi sarei preso un periodo di pausa dopo sei mesi intensi di reality, glielo avevo anche consigliato. Così non ha fatto, la sua striscia ‘Il Punto Z’ è divertente ma non aggiunge nulla di nuovo. Secondo me Tommaso, che il talento ce l’ha, ha bisogno di una sua occasione che però va costruita, non si può improvvisare”.

