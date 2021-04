L'Isola si infiamma: Manuela Ferrera già crolla. Valentina Persia sbrocca con Cerioli

Giada Oricchio 26 aprile 2021 a

Manuela Ferrera piange e Valentina Persia va in escandescenze con Andrea Cerioli: l’Isola dei Famosi 2021 si infiamma. Questa sera la dodicesima puntata che vedrà l’eliminazione definitiva di una tra Vera Gemma e Fariba Tehrani.

All’alba del 42esimo giorno, si rompono gli equilibri tra il gruppo dei "pionieri" e quello degli "arrivisti". La neo concorrente, Manuela Ferrera, è la più sfaticata di tutti: ha abbandonato il fuoco per andare a dormire scatenando la rabbia di Rosaria Cannavò. “Siamo in un gioco, se dobbiamo far squadra serve un minimo di collaborazione e responsabilità” ha osservato l’ex paperetta. La Ferrera ha avuto problemi anche con Matteo Diamante che, a suo dire, le aveva fatto bruciare il riso. Ma i toni si sono accesi quando il naufrago le ha detto di pulire la pentola: “Oggi pomeriggio ti metti lì e lavi la pentola visto che non hai nient'altro da fare”, “Ma tu che ne sai cosa c’ho da fare?” ha risposto la Ferrera accerchiata anche da Rosaria e Emanuela Tittocchia pronte a redarguirla di nuovo per aver rischiato di far spegnere il fuoco. Poco dopo la Ferrera ha preso il suo sacchetto ed è andata a piangere dai “pionieri” increduli davanti a urla così alte da sentirsi in tutti gli atolli dell’Honduras.

Critico Matteo Diamante: “La conoscono da due giorni, cosa gli va a dire? L’accolgono per prendersi un voto in più”, Emanuela ha sottolineatoo: “Ha litigato prima con me, poi con Rosaria e ora con te, può essere una strategia” e la Cannavò: “Si voleva mettere in mostra, è andata a raccontare agli altri che noi non la volevamo, ma ha capito con chi ha a che fare dall’altra parte?”. In verità, gli isolani della prima ora non sono stati felicissimi di accollarsi la Ferrera (ribattezzata la “bella addormentata” per la capacità di dormire ovunque e in qualsiasi momento) perché “è una bocca in più da sfamare”. Intanto i naufraghi si sono dati una mossa e sono andati a pescare. Andrea Cerioli ha deciso di dividere il pesce pescato con gli “arrivisti” suscitando l’ira incontrollata (ed eccessiva) di Valentina Persia: “Sei un incoerente, da una parte appena hai finito di mangiare dici che hai di nuovo fame, poi peschi un pesce di un cm e lo offri anche agli altri. Loro sono un altro gruppo non sono di qua”.

Cerioli ha replicato che si sentiva di offrirglielo e la Persia, paonazza in volo, ha urlato: “Andre’ ma se tu ti alzi e quando finisci di mangia’ dici ‘la cosa che più mi pesa è condividere con voi, vorrei avere un piatto tutto per me. Sei stato tu il primo a dire a Fariba non glielo diamo e mangiamo solo noi e ora per du pescetti chiami tutti”. Il ragazzo è rimasto esterrefatto: “Ma guarda che ti stai rivelando… ma sei questo personaggio qua?! Io stasera il pesce non lo mangio, basta”. L’attrice comica non ha arretrato di un centimetro ribadendo che lui era libero di fare bella figura, ma che lei, data la fame, se li sarebbe mangiati da sola. Altri isolani, altro scontro: Awed contro Vera Gemma. La figlia d’arte ha detto: “Sono diventata ufficialmente un’arrivista” e l’ex amico ha fatto una battuta infelice: “Non sai più dove stare…”. Vera l’ha presa male: “Casomai sei tu che non sai più dove stare, prima stavi con me, adesso con il gruppo… ti confondi con qualcun altro”. Questa sera, alle 21.45 su Canale 5, andrà in onda la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 e i sondaggi online dicono che a essere eliminata definitivamente sarà Vera Gemma. Salva Fariba Tehrani. In studio Giulia Salemi e Asia Argento.

