La maledizione dell'occhio colpisce Angela Melillo. Si ritira dall'Isola dei famosi? E scatta la rissa Andrea-Gilles

La maledizione dell’occhio colpisce di nuovo l’Isola dei Famosi 2021: problemi per Angela Melillo. Si ritira? Intanto Fariba Tehrani rimane senza riso ed è rissa tra Andrea e Gilles Rocca.

Dopo i ritiri di Brando Giorgi per improvviso distacco della retina all’occhio sinistro e Elisa Isoardi per problemi all’occhio destro non curabili in Honduras, la maledizione del vitreo ha colpito Angela Melillo. L’ex ballerina ha necessitato di cure mediche per un dolore all’occhio sinisto. Al momento è tornata in gruppo, ma con una benda perché deve tenere l'occhio al riparo da sabbia, fumo e luce. Un’impresa quando ti trovi a dormire in spiaggia a due metri dal mare. Tuttavia, secondo i dottori, il problema potrebbe rientrare. Stasera, nel corso della dodicesima puntata dell’Isola, quando Ilary Blasi si collegherà con la Palapa scopriremo se Angela resta o si ritira.

A Cayo Cochinos, gli animi sono incandescenti, nessuno sopporta nessuno: Rosaria Cannavò e Matteo Diamante hanno accusato Manuela Ferrera di scarsa collaborazione e di mancanza di rispetto: “Non fa niente, dorme e basta, vive nel suo mondo di unicorni”; Valentina Persia ha litigato con Andrea Cerioli perché ha diviso il pesce con gli “arrivisti” e Fariba Tehrani è stata lasciata senza riso, un episodio che ha innescato un violento battibecco tra Gilles Rocca e Andrea. All’ora di pranzo, Fariba era con il gruppo degli “arrivisti” e i “pionieri” hanno fatto le razioni dimenticandosi di lei.

Angela e Andrea hanno invitato i compagni a cedere ciascuno un cucchiaio della loro porzione, ma non tutti sono stati corretti. Cerioli si è indispettito e ha chiesto chi non aveva ceduto la sua parte. Tra questi c’era Gilles Rocca che ha spiegato di essersi alzato per darlo, ma era stato fermato da Angela perché non ce n’era più bisogno. Una spiegazione che a Cerioli non è piaciuta e che ha innescato un aspro battibecco: “Ma va a quel paese, adesso mi devo guardare pure dagli amici” ha detto Rocca molto amareggiato.



