Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini massacra la naufraga Valentina Persia: "Cattiva, fuori la parte peggiore"

Lo tsunami Elettra Lamborghini si abbatte sui naufraghi della quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi: “Valentina Persia cattiva, Beatrice Marchetti una qualunque, Andrea Cerioli pensava di andare in vacanza alle Maldive. Nessun rimpianto per Daniela Martani”. Critica anche Iva Zanicchi, l’altra opinionista del surviving game: “Non valgono una cicca”.

Finalmente Elettra Lamborghini dà la scossa all’Isola dei Famosi. L’ereditiera e cantante è nota per il carattere sbrigativo e spumeggiante, ma nel ruolo di opinionista del programma di Ilary Blasi non sembra a suo agio: interventi piatti e tanti “non so che dire”. In un’intervista al settimanale “Oggi”, invece, ha ritrovato lingua, verve e lucidità: “Niente domande personali e sulla mia famiglia. Se dovevo volare in Honduras come inviata? Sì, però rinuncio. Sono appena guarita dal Covid. Ho passato troppo tempo da sola in casa e non sopporterei una seconda quarantena”.

Elogi per Ilary Blasi e gli altri due opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, diplomazia per il disastroso inviato Massimiliano Rosolino: “Mi fa ammazzare dalle risate, Mi piace assai, umanamente intendo”. Ma i fendenti li ha riservati per il cast: “Roberto Ciufoli si acquatta. Non l’ho ancora inquadrato. Vado a pelle. È uno che si lamenta. Lancia il sasso e nasconde la mano. Pare funzioni. Magari vinci, se non sei il partecipante con gli attributi. Evidentemente c’è gente cui non importa delle figuracce”.

Alla domanda sui concorrenti agitati, la Lamborghini non ha dubbi: “Valentina Persia è una di loro! Ha sempre fame, è nervosa. Questa esperienza sta tirando fuori la sua parte peggiore. È polemica, a volte cattiva. Patisce molte situazioni, diciamo. Rocca? Gilles è un leader. Vedremo cosa combinerà, s’è riappacificato con tutti. Non voglio aggiungere niente sul suo conto. Forse è cambiato. Io non ho cambiato idea su di lui”. Per l’ereditiera, un altro lamentino è Andrea Cerioli: “Pensava di essere in vacanza alle Maldive. Si stupisce che vadano in onda le sue lacrime. Come se fosse stato ripreso a tradimento. Io mi stupisco del suo stupore. Siamo all’Isola, è normale che si punti sulle scene maggiormente emotive, tra virgolette”.

Nessun rimpianto per il ritiro di Beppe Braida: “Non si noterà la sua assenza. E poi sono in arrivo nuovi ragazzi, ci vuole più dinamismo” e sull’eliminazione della estremista vegana e no mask Daniela Martani: “Non ho rimpianti su di lei. È un bene che se ne sia tornata a casa”. Ultima sciabolata per gli ingressi di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti: “Isolde Kostner è provvidenziale, ci voleva proprio. Finalmente una che li metterà a lavorare. Beatrice Marchetti… boh! È una ragazzetta qualunque. Non lascerà traccia”. L’unica a salvarsi in questo marasma è Elisa Isoardi che “non doveva assolutamente uscire”.

Opinioni simili a quelle espresse da Iva Zanicchi nel corso del programma web “Casa Chi”: “Questi dell’Isola si devono dare una regolata nel senso che devono fare al più presto qualcosa altrimenti ci annoiamo. Che si innamorino, che si picchino, che facciano cose strane o peschino. Hanno tutto e non fanno niente. Adesso dico una cosa che non dirò in trasmissione perché poi magari mi criticano: questi non valgono una cicca, su dai, che si muovessero, ci facessero vedere qualcosa”.

