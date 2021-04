Avanti un altro, Paolo Bonolis perde per strada un milione di spettatori. Terremoto Mediaset, corre ai ripari?

Francesco Fredella 26 aprile 2021 a

Avanti un altro è in caduta libera? Perso 1 milione di spettatori in meno di un mese. E sembra essere scattato il piano di emergenza a Cologno Monzese.

La puntata del 25 aprile, che ha visto la partecipazione di Tommaso Zorzi, fa registrare 3,1 milioni di spettatori (molto meno rispetto alla prima con 4 milioni). Una fonte interna a Mediaset ci dice che la performances di Paolo Bonolis sarebbe scesa notevolmente in quest’ultimo mese di programmazione.

Nel segmento della domenica sera c’era, ormai da tempo, Carmelita nazionale con Live (che è stato sospeso al momento ed è atteso per settembre). Un programma, da sottolineare, che in media registrava il 12% di share. L’arrivo di Bonolis, alla prima puntata, ha fatto registrate qualcosina in più, ma ora sembra che ci si trovi di fronte a una discesa La puntata andata in onda domenica 25 aprile registra 3.152.336 spettatori con uno share del 14.2% mentre la puntata d’esordio (parteciparono alcuni concorrenti del Gf vip) aveva superato 4 milioni di spettatori.

Gli ascolti sorridono a La compagnia del cigno, che su Rai1 registra Il 14, 7% di share: praticamente un testa a testa con Bonolis. Va bene anche Massimo Giletti, che senza Barbara d’Urso, supera alla grande Fabio Fazio e agguanta uno share che dal 6.8% nella prima parte arriva anche a toccare il 10.8% di share.

Ma quel milione di spettatori perso durante un mese circa fa sicuramente riflettere i piani alti di Cologno Monzese. Nuovi cambiamenti in vista? Mistero. Potrebbe accadere un altro colpo di scena. Eppure ieri, nella puntata di Bonolis, c’era come ospite anche Tommaso Zorzi (opinionista dell’Isola dei famosi e vincitore del GFVip). Non è stato terapeutico per lo share. Strano, ma vero.

