Isola dei Famosi, ascolti flop. La decisione di Mediaset: "Non andrà più onda il giovedì"

Cambio di giorno per l'Isola dei Famosi 2021. Il surviving game di Ilary Blasi sta accusando un calo di ascolti soprattutto nel secondo giorno di messa in onda, il giovedì. Se la diretta del lunedì regge nell'interesse dei telespettatori, lo stesso non si può dire del doppio appuntamento che viene registrato di pomeriggio per concedere la diretta ai "cugini" di Supervivivientes in onda sulle reti spagnole del gruppo Mediaset. Per arrestare la fuga di pubblico, i vertici di Canale 5 hanno deciso di spostare l'Isola al venerdì anticipando al giovedì "Felicissima Sera", il programma di Pio e Amedeo che sta riscuotendo un gran successo.

Distanziando la diretta di lunedì di 4 giorni da quella del venerdì, dovrebbero crearsi più intrecci tra i naufraghi e dovrebbe crescere l'attesa per vedere come se la cavano tra gli stenti in Honduras. Nel frattempo a Cayo Cochinos sono arrivati quattro naufraghi: Emanuela Tittocchia, Manuela Ferrera, Rosaria Cannavò e Matteo Diamante. A loro dovrebbe aggiungersi la prossima settimana anche Ignazio Moser.

