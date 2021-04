Ilary Blasi "pesca" Ignazio Moser: all'Isola dei Famosi tra i naufraghi vip

Giada Oricchio 24 aprile 2021 a

a

a

In attesa dell’ipotetico arrivo di Ignazio Moser, la quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi 2021 annaspa negli ascolti: record negativo per l’undicesima puntata. Giovedì 22 aprile, il surviving game di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, ha conquistato 2.838.000 telespettatori pari al 16,9% di share: bisogna risalire al 27 febbraio 2019 per trovare lo stesso deludente risultato. A vincere la serata è stata la fiction “Un passo dal cielo 6 – I guardiani” con 4.952.000 spettatori per il 21,6% di share. I numeri dell’Isola non sono pessimi considerando il competitor, ma sono un campanellino d’allarme per il prosieguo del programma giunto al giro di boa. La nuova edizione dell’Isola era partita sotto i migliori auspici con 3.602.000 telespettatori e il 21,68% di share cui seguì una flessione nella seconda e terza diretta (3.047.000 telespettatori per il 17,88% di share e 3.427.000 telespettatori pari al 19,8% di share). Sembrava essersi assestata su una media di poco superiore ai 3.000.000 e al 18% di share.

Tuttavia, giovedì 15 aprile la nona puntata dell’Isola dei Famosi ha dato i primi segnali di sfaldamento degli ascolti con 2.942.000 telespettatori e 17,1% di share, risultato bissato lunedì 20 aprile (3.001.000 telespettatori, 17,54% di share). Infine il brusco calo di giovedì 23 aprile. Cosa sta succedendo al programma di Ilary Blasi? Tra le ipotesi dell’emorragia di ascolti, oltre la forte concorrenza del giovedì, ci sono la ripetitività delle dinamiche e delle prove (uguali da anni), l’assenza di colpi di scena a meno di non voler considerare le telefonatissime spiagge di riserva (ben tre quest’anno), l’inadeguatezza dell’inviato Massimiliano Rosolino capace di ingarbugliare l’acqua calda, lo scarso spessore del cast, battagliero con la lingua, da bandiera bianca con i fatti e soprattutto alcuni episodi di violenza verbale contro le donne che avrebbero meritato la squalifica.

Nei reality show quasi tutto è concesso e niente deve sorprendere, ma l’aggressività di Gilles Rocca, avvezzo a rivolgersi alle naufraghe con versi animaleschi e a zittirle abbaiando o usando epiteti e un tono eccessivi, è inaccettabile. Andava fermato subito. Così come meritava l’espulsione Paul Gascoigne (ritiratosi per infortunio) per l’osceno gesto di sputare e pulirsi il fondoschiena con la foto di Fariba. Mancanze di rispetto troppo gravi per essere derubricate a battuta invece di essere punite. Altro segno meno è dovuto agli opinionisti: simpatici da soli, poco utili in gruppo. Invece di rafforzarsi a vicenda, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini si indeboliscono. Spesso fuori contesto l’ereditiera che non ha la più pallida idea di cosa succeda perché non segue il daytime. Altro limite la scelta delle due puntate a settimana: troppe quando il materiale da montare scarseggia. Al pubblico non è garbato nemmeno il pongo-regolamento: hanno votato tre volte per far uscire Vera Gemma e tre volte la produzione l’ha rimessa in gioco. A che serve guardare, scegliere il meno preferito e votare se poi gli autori fanno quello che vogliono trattenendo gli eliminati? Basti pensare che in un mese ci sono stati 5 ritirati Gascoigne, Giorgi, Isoardi, Braida e Guglielmotti a fronte di soli 3 eliminati: Drusilla Gucci, Akash e Daniela Martani.

"Si è rotto..." Grosso guaio, pure Gascoigne deve lasciare l'Isola dei Famosi

Dulcis in fundo: la continua infornata di naufraghi. Prima Andrea Cerioli, poi Isolde Kostner e Beatrice Marchetti, ieri 4 semisconosciuti tutti insieme e lunedì 26 aprile (forse) Ignazio Moser. O almeno così sembra. Il peperino fidanzato di Cecilia Rodriguez (si era vociferato che ci fosse anche lei, poi è arrivata la smentita) non è stato ufficializzato dalla produzione, ma diverse indiscrezioni lo danno bloccato in Messico: sembra che abbia perso il volo per l’Honduras e sia in attesa di imbarco. Come abbia fatto a saltare la prenotazione è un mistero. I nuovi ingressi sono una prassi per rianimare i reality, si è visto al GF, ma di per sé ingiusta e che diventa odiosa e indigesta nel caso dell’Isola dove le privazioni prolungate (sono 40 giorni che il cast originario fa la fame e dorme per terra, nda) hanno un ruolo determinante sul comportamento dei concorrenti. Tuttavia la pesca di tante persone non è un’automatica moltiplicazione dei pani e dei pesci: non è scontato che avvenga il miracolo ascolti.

Fariba e Vera Gemma in nomination. Televoto pilotato? Scoppia il giallo degli auricolari

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.