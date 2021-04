Isola dei Famosi, il vestito di Elettra Lamborghini e quelle scarpe: svelato il prezzo dell'outfit dell'opinionista

23 aprile 2021 a

a

a

L'abito costoso ma le scarpe super economiche. Nell'undicesima puntata dell'Isola dei Famosi l'opinionista Elettra Lamborghini sfoggia un look pazzesco che fa parlare i social per uno strano - ma graditissimo - abbinamento. In studio giovedì 22 aprile la cantante-ereditiera si presenta con un tubino bianco, lungo fino alle ginocchia, griffato Pierre Balmain che costa la bellezza di 1.290 euro ma è abbinato a un paio di scarpe molto meno pregiate, quelle firmate "Primadonna Collection" con un costo che si aggira intorno ai 60 euro. Secondo quanto riporta Novella 2000, il brand delle scarpe indossate dalla Lamborghini sono tra i più apprezzati nel mondo delle calzature.Un outfit elegante e molto semplice, che ha colpito nel segno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.