Isola dei famosi, fermi tutti: Elisa Isoardi torna in gara? Cosa dice prima della diretta

Isola dei famosi, la novità clamorosa potrebbe arrivare nella puntata di questa sera lunedì 19 aprile. La moba riguarda una delle nnaufraghe più amate e seguite di questa edizione, anche sull'onda della partecipazione sfortunata - anche in quel caso è stato determinante un infortunio... - a Ballando con le stelle.

Parliamo naturalmente di Elisa Isoardi data tra le preferite in questa edizione del reality di sopravvivenza condotto da Ilary Blasi ma che giovedì 15 aprileè stata costretta ad abbandonare L’Isola dei Famosi. I medici hanno ritenuto che la conduttrice non potesse più continuare la sua avventura all’Isola dei Famosi per il suo problema all’occhio.

La Isoardi oggi ha diffuso sui social il messaggio: "È bello potervi dire che sto bene, fiera di aver potuto mostrare con coraggio anche le fragilità senza perdere mai speranza e la bellezza della vita. Grazie per avermi dato forza e grazie isola", scive ai fan. E secondo il blog televisivo BlogTivvu la Isoardi potrebbe anche rientrare in gioco. Non solo. Il colpo di scena potrebbe arrivare proprio questa sera.

“È stata l’esperienza più importante e più intensa della mia vita e mi dispiace veramente tanto”, aveva detto la Isoardi nel comunicare il suo abbandono all'Isola. Ma da allora non si è più parlato dell’infortunio ed ecco che si fa sempre più strada l’ipotesi di un clamoroso ritorno in gara. Le notizie dello stato di salute ("sto bene") sembrano confortanti, ma quel ringraziamento all'Isola può essere letto da più punti di vista: grazie per aver partecipato a un'esperienza sfortunata ma stimolante o per un nuovo ritorno in gioco?

