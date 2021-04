Isola dei Famosi, addio a Elisa Isoardi e Brando Giorgi. Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti in nomination

Giada Oricchio 16 aprile 2021 a

Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti sono le due nominate della nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021, giovedì 15 aprile. Nessun eliminato, ma un doppio ritiro: Elisa Isoardi e Brando Giorgi hanno abbandonato per infortunio.

Cosa si salva della nona puntata (registrata) dell’Isola dei Famosi

Per Ilary Blasi la serata è cominciata male: Brando Giorgi e Elisa Isoardi si sono ritirati, entrambi per un infortunio agli occhi, entrambi im un alone di mistero. L’attore romano ha lasciato Playa Reunion martedì scorso per accertamenti medici e non vi ha fatto più ritorno. Quando la Blasi ha fatto riferimento a un problema agli occhi sorto improvvisamente, l’inviato Massimiliano Rosolino è stato vago e ha augurato il meglio all’attore. Elisa Isoardi, invece, colpita da un lapillo di cenere, si è presentata in puntata con l’occhio destro bendato, ha detto di aver avuto tanta paura per il rischio sfregio (“Ha colpito la sclera e non la pupilla per fortuna”), ha annunciato che continuava e mezz’ora dopo era dal medico. Alla fine, è rispuntata in Palapa per annunciare il rientro in Italia. Più probabile che fosse stato già deciso e che abbia concesso l’ultima presenza a favore di share. Non è l’Isola dei Famosi, è l’Isola dei ritirati.

Persia contro Persia. Fariba Tehrani ha cucinato, parlato tanto, fatto la spia e portato scompiglio in un gruppo di rosiconi di prim’ordine. Gilles Rocca, sempre troppo preoccupato di dare un’immagine giusta di sé, l’accusa di fare la vittima e di essere “una grandissima bugiarda”, Valentina Persia la giudica falsa (“E’ un ragno che tesse una tela immaginaria, si sente perseguitata”) e l’ha presa in giro per l’accento straniera (ironia che il popolo del web ritiene superata e fuori luogo). Ma la madre di Giulia Salemi li ha fatti incavolare ancor di più: “Girano le frittate, Roberto, Gilles, Angela, Valentina e Francesca mi criticano qualsiasi cosa faccio. Hanno detto che nominavano Paul perché dice parolacce. Ci sono i filmati, tirateli fuori”. Le clip sono spuntate e il suggerimento di Rocca ai compagni era che se non apprezzavano Paul Gascoigne avevano l’arma della nomination.

Divinamente senza Vera Gemma. Quest’anno il televoto c’è, ma non si vede. I telespettatori votano, ma la produzione fa come gli pare tenendo in gioco concorrenti eliminati. E’ il caso di Vera Gemma: due volte fuori per volontà dei padroni del telecomando, è di nuovo una concorrente ufficiale dell’Isola (come Miryea Stabile) dopo una prova del fuoco all’acqua di rose. I compagni di avventura non sopportano il suo entrare a gamba tesa, la figlia d’arte è un vento che soffia sulle dinamiche, cavalca il suo personaggio “amazzone guerriera combattente donna forte lupo solitario” e per gli autori è irrinunciabile se non vogliono fare due mesi di video a base di liti per il riso ché questi nemmeno sanno pescare. Da Vera le migliori battute della serata: “Sono talmente presuntuosi che se ci fosse una gara di scii non farebbero partecipare la Kostner. Pensano che gli italiani accendono la tv e si mettono su Canale 5 solo perché c'è Gilles Rocca che sta aprendo il coccolo! Pensano che sia un momento di grande televisione”. Sarà interessante scoprire come si rapporterà ad Awed, che pur di tornare in gruppo l’ha rinnegata e ha permesso che i naufraghi dicessero che lei lo aveva plagiato. Intanto l’ “arpia” Vera lo ha smascherato: “La verità è che ti sei unito a me pensando che fossi forte e poi hai inveito pensando che fossi a casa”.

Io sono Paul. Gascoigne zitto, zitto, tomo, tomo, sta fregando tutti. I naufraghi credono che non parlare l’italiano sia sinonimo di stupidità tant’è che Gilles lo ha definito “lo scemo del villaggio”, invece l’ex calciatore vede, sente, capisce tutto e come direbbe lui: “Fuc*ing. Io sono arrivato dall’Inghilterra come Paul Gascoigne e ritorno in Inghilterra come Paul Gascoigne, non frega un ca** di quello che dicono”. E la Blasi: “Stai facendo progressi con l’italiano”.

Akash contro Isoardi. Si salva un intervento del bislacco ex naufrago Akash Kumar che, sotto la giacca niente, ha rivelato: “Non sono rimasto su Playa Esperanza perché Elisa isoardi aveva detto che noi “rafinados” (all’inizio gli autori li avevano divisi in rafinados e burinos, nda) non dovevamo accettare di restare sull’isolotto di riserva. Mi ha meravigliato quando lei invece ha detto sì”. Un’accusa su cui Ilary Blasi ha glissato.

Bene Beatrice Marchetti. La modella non ha dato grandi cenni di vita fino alla prevedibile nomination dei compagni in quanto ultima arrivata. Se l’è presa a morte: “Facile puntare sui nuovi. Non mi piacciono i perbenismi (termine abusato che non c’azzecca niente con l’Isola), fanno le belle davanti e poi ti pugnalano alle spalle”. Lapidaria Vera Gemma: “Abituatici tesoro, welcome in the club!”.

Il coraggio di Francesca. La Lodo ha ricevuto un messaggio della mamma che le chiedeva scusa per non esserle stata vicina in un periodo buio. L’ex valletta ha ammesso che si trattava dello scandalo “Vallettopoli” che decretò la sua messa al bando dalla tv e l’accusa da parte di Belen Rodriguez (querelata) di consumare cocaina. “Non sono come mi hanno descritto” ha affermato Francesca piangendo a dirotto.

Cosa non si salva della nona puntata dell’Isola

I doppi sensi. I giochi di parole con allusioni sessuali hanno stancato. Ieri Iva Zanicchi consigliava Awed di strofinare l’ortica sul lato B come rimedio per evacuare dopo due settimane e Ilary Blasi ha chiesto a Ubaldo Lanzo se fosse allergico alla patata. “No, quello mai, di questi tempi si prende tutto” ha risposto il cromatologo, grande outsider dell’edizione e amatissimo dai social per come rimette in riga il confuso inviato Rosolino.

Antipatico il battibecco tra Fariba e Andrea Cerioli. L’ex tronista è diventato leader salvador, cioè immune e con potere di mandare in nomination Fariba o Roberto, usciti sconfitti dal televoto con Valentina Persia. Cerioli ha sacrificato la Tehrani che lo ha sputtanato: “E’ un ruffiano, è strategia, prendo e porto a casa, l’Universo sa cosa è meglio per me. Se avesse salvato me si sarebbe messo contro tutto il gruppo e aveva solo il mio voto, se faceva cadere me faceva contenti tutti. Ma il pubblico è sovrano. Andrea non è coerente, ha sempre parlato male di Roberto e ora non lo nomina”. Il ragazzo ha replicato che aveva chiarito con Ciufoli, mentre lei è un’insopportabile metti male e poi ha inveito contro la donna: “Lo decido io quando finisco di parlare, non te, stai zitta. Mi stai sul ca**o ”. Una brutta scena per Elettra Lamborghini, un invito a moderare i toni da parte di Ilary Blasi.

Non si salva Gilles Rocca. È sempre in mezzo ai pettegolezzi e sempre comandino “scattoso”. Nemmeno quotata la proposta di matrimonio alla fidanzata Miriam che prima o poi farà in diretta per la captatio benevolentiae del pubblico. Evitabile la richiesta a Ilary Blasi: “Tu che sei una grande mamma e professionista puoi dire a Miriam che quando torno voglio un figlio? Te ne hai fatti tre belli come il sole”. Si chiama adulazione servile. Poi ha regalato anche un sermoncino su una clip dove non faceva una gran figura: “Se volete giocare su questa cosa, fate pure… io so come funziona il montaggio, è inutile che ci prendiamo in giro, i tagli cambiano il senso dei confessionali”. Non era un confessionale.

Chi usa chi. Secondo la non pervenuta Isolde Kostner, Awed è uno sfaticato tranne quando si tratta di fare il lumacone con le ragazze dell’Isola. Ha preso solo due di picche e a farne le spese è Beatrice Marchetti: “Mi ha preso per il c**o, ci stava perché le faceva comodo la dinamica, doveva dirmi che era fidanzata”. La modella ha replicato che credeva fosse solo amicizia e che non lo ha mai illuso. Si sono serviti l’uno dell’altro. Stop.

Le nomination della nona puntata. Fariba è andata al televoto per volere di Cerioli e Beatrice per volontà del gruppo. Si prevedono nuove alleanze.

