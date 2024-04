25 Aprile, Salvini mette un punto: "Governo antifascista, mi sembra evidente"

Matteo Salvini ha celebrato il 25 aprile a Milano. Il vicepremier e leader della Lega ha partecipato alle commemorazioni della Festa della Liberazione al Sacrario dei caduti di tutte le guerre. “Se è un governo antifascista? È un governo scelto dai cittadini. Poi l’antifascismo sì, mi sembra evidente. Ma poi, qualcuno ha nostalgia del fascismo? No, spero di no”, ha dichiarato a margine dell'evento. "Ma che prima volta, ho sempre onorato Il 25 Aprile senza doverlo sbandierare e senza politicizzarlo", ha sottolineato il ministro dei Trasporti con i cronisti, che gli hanno poi chiesto conto del caso Scurati: “Viva i libri, viva la cultura, viva la libertà di pensiero e di parola. Un libro non è mai una provocazione”. Ai giornalisti che gli chiedevano se questi principi valessero anche per lo scrittore Antonio Scurati e perché non gli sia stato fatto leggere il suo monologo in Rai, Salvini ha risposto lapidario: “Certo, chiedetelo a chi non lo ha fatto parlate”.