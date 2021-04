Isola dei Famosi, la battuta erotica di Ilary Blasi incastra Ubaldo Lanzo: "La patata è sempre..."

Giada Oricchio 16 aprile 2021 a

Nuovo capitolo dal libro dei doppi sensi dell’Isola dei Famosi 2021, giovedì 15 aprile, su Canale 5. Nel corso della nona puntata, Ubaldo Lanzo, vera e propria rivelazione, e Fariba Tehrani hanno sfidato Miryea Stabile e Vera Gemma per la prova ricompensa. Bendati e uniti da una corda hanno saltato, strisciato e corso, ma si sono fatti rimontare dalle due naufraghe e hanno perso al fotofinish.

In palio c’erano un sacchetto di patate e un piatto di wurstel e patatine. Le vincitrici si sono avventate sul goloso piatto, mentre Ubaldo, che è allergico quasi a tutto, l’ha presa con filosofia: “Non importa Ilary, io sono allergico al wurstel”. Involontariamente ha servito la battuta su un piatto d’argento alla conduttrice Ilary Blasi che ridacchiando ha detto: “E alla patata? Cioè alle patate?”. Replica ad alto tasso erotico del cromatologo stilista: “No, alla patata, no. La patata è sempre buona fidati, dove la metti, metti, di questi tempi poi non si butta via niente”. E anche stavolta, l’Isola non si è fatta mancare un gioco di parole a luci rosse, marchio di fabbrica dell'edizione.

