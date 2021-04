Isola dei Famosi, Brando Giorgi torna in Italia dopo l'infortunio all'occhio: "Devo operarmi"

Giada Oricchio 16 aprile 2021 a

Brando Giorgi si è dovuto ritirare dalla quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi e il motivo è serio: ha subito il distacco della retina. Martedì scorso, l’attore romano è stato portato via da playa Reunion per accertamenti medici e i compagni di avventura non lo hanno più rivisto. Nel corso della nona puntata, giovedì 15 aprile, l’attore romano era assente perché stava rientrando in Italia.

"Gravi problemi". Brando Giorgi deve lasciare, Ilary lo scopre da Rosolino

L’inviato Massimiliano Rosolino ha spiegato a Ilary Blasi che Giorgi si era dovuto ritirare per un problema serio agli occhi non risolvibile in Honduras. Oggi, è lo stesso protagonista di numerose fiction a rivelare l’entità dell’infortunio rispondendo ai messaggi dei fan sul suo profilo Instagram: “Grazie di cuore a tutti, avrei continuato con molto piacere, ma ho subito il distacco di retina e sono costretto a rientrare con urgenza. Sabato sarò operato. Sono serenissimo, siatelo anche voi. Pensiamo di avere tutto sotto controllo ma gli imprevisti sono i veri detrattori della nostra esistenza e vanno affrontati con coraggio. Anche l’occhio vuole la sua parte. Fate memoria del bello, abbraccio tutti di cuore”.

Isoardi bendata, "sono una piratessa". Il dramma dell'occhio ferito sull'Isola

