Isola dei Famosi, Elisa Isoardi si ritira: la ferita all'occhio è grave

Choc nella nona puntata dell’Isola dei Famosi 2021 in onda giovedì 15 aprile: Elisa Isoardi si ritira dal reality. La conduttrice piemontese, colpita da un lapillo di brace all’occhio destro, si è presentata in puntata rassicurando sul prosieguo della sua avventura in Honduras, ma appena è stata un po’ più a lungo sotto il sole, l’occhio ha iniziato a farle male e ha avuto bisogno di nuove cure mediche.

Più tardi si è ripresentata in Palapa e ha dato l’annuncio tra le lacrime: “Per adesso è tutto sotto controllo, lo dico per rassicurare la mia famiglia. Purtroppo devo tornare in Italia per accertamenti, siamo arrivati a un mese e mi dispiace. L’Isola mi ha dato tantissimo, mi sono potuta mostrare per quella che sono, quando me l’hanno proposto non ci ho pensato due volte e sono partita perché avevo bisogno di andare via, è stata un’esperienza intensa, ringrazio tutti voi e tutti i concorrenti, mi dispiace tanto. Ci vediamo in studio, spero di risolvere al più presto”.

E Ilary Blasi ha compreso: “La salute prima di tutto, ti aspettiamo in Italia”. Dispiaciute le opinioniste Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, mentre Tommaso Zorzi ha sottolineato: “L’Isola perde una leader naturale, umanamente ha fatto bella figura, il trio delle Amazzoni ha dato un bel messaggio di unione e di come si vive l’amicizia tra le donne. E’ un peccato”.

