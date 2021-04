Isola dei famosi: Fariba fa la spia, Gascoigne la ignora... E la Isoardi si gode la vendetta

Giada Oricchio 14 aprile 2021 a

Esplodono i conflitti all’Isola dei Famosi 2021: scoppia il “coltellogate”, Brando Giorgi fa piangere Valentina Persia, Fariba Tehrani attacca Gilles Rocca e poi corre da Paul Gascoigne a fare la spia sul gruppo che le dà della bugiarda. A Playa Esperanza, invece, Elisa isoardi si gode la “vendetta”.

Scivolano tutt’altro che sereni i giorni a Cayo Cochinos in Honduras. Durante la puntata di lunedì 12 aprile, il leader Brando Giorgi (portato via per accertamenti medici) ha nominato Valentina Persia che tra le lacrime ha ammesso: “Lui si è rivelato per quello che è. Sapevo che avrebbe fatto il mio nome e non Gilles, non sono dispiaciuta perché mi ha nominato, mi roderebbe il c**o uscire perché ci tengo tanto. Mi dispiacerebbe se uscissi. Io ci credo a quest’esperienza, la volevo fare, quando vado a pescare non è per farmi vedere, ma perché mi piace, ci tengo a restare”.

Andrea Cerioli l’ha consolata indicando in lei la vincitrice del surviving game, ma i naufraghi non fanno in tempo a ricompattarsi che è deflagrato il conflitto per il coltello rovinato. Chi è stato? Mistero.

Paul Gascoigne ha detto di averlo consegnato integro a Brando Giorgi desideroso di intagliare sulla sua capanna una massima da Robinson Crusoe di Roma Nord (“Andare oltre”), ma l’attore romano, su precisa domanda di Gilles, ha negato: “Io l’ho trovato così”. Tuttavia Rocca, in un confessionale, propende per l’ex calciatore: “Paul l’ha usato tante volte e non è mai successo niente, credo che dica la verità”. Immancabile il battibecco per il riso: Fariba Tehrani, in nomination, prova a giocarsi la carta del vittimismo. Abbandonati i sorrisi e gli appellativi finto affettuosi ha pizzicato Gilles: “Se prendevo io il terzo giro di riso mi tagliavate la testa, c’è figli e figliastri, c’è una differenza enorme. Quando fate qualcosa voi non la sottolineate. Perché quando faccio io qualcosa lo specificate e quando lo fanno due tre persone preferite non dite niente? Se lo faccio io, apriti cielo. Con chi ce l’ho? Angela, Gilles, Valentina, Roberto”.

Rocca ha replicato: “Anche te stai mangiando il terzo giro di riso, non ho niente in più. Fariba lascia perdere questi giochetti”. Roberto Ciufoli crede che la Tehrani stia cercando di attrarre il consenso dal pubblico visto che è in nomination, dello stesso avviso Valentina Persia: “L’atteggiamento di Fariba è ributtare in mezzo cose pregresse perché è avvelenata per la nomination. Adesso non è più zen. Ci sono suoi lati caratteriali che non mi piacciono, non mi deve chiamare ‘tesoro’, ‘amore’, ‘pucci’, queste sviolinate e leccate di cu**o non mi conquistano. Rinfaccia tutto quello che ha fatto per il gruppo, è un gioco che abbiamo già visto, siamo stanchi, abbiamo bisogno di serenità e lei non la porta”. Isolde Kostner ha detto al gruppo che Fariba le ha confessato di sentirsi perseguitata: “Tutta la settimana mi ha fatto una testa così, lei si è fatta questa fissa che tutti ce l’hanno con lei ma non è vero” e la Persia: “Ha manie di persecuzione, ma non è così”.

Con l’intenzione di cercarsi un nuovo alleato, la Tehrani è andata da Paul Gascoigne e ha fatto la spia: “Angela, Roberto, Gilles e Valentina volevano nominarti perché dicono che sei volgare, dici solo parolacce e non fai niente. Questa volta avrebbero fatto fuori Brando al televoto e la prossima volta te”. Alle presunte scottanti rivelazioni, Gascoigne ha reagito con apparente indifferenza: “Non me ne frega un ca**o cosa hanno detto. Prendo il sole, vado a granchi, sto con i ragazzi, per me una discussione dopo 5 minuti è finita in testa mia”. Roberto e Gilles si sono accorti della mossa di Fariba e hanno sostenuto che fosse una bugia. Rocca ha sottolineato che dormiva: “Andando avanti nel gioco, Paul potrebbe essere nominato, ma nessuno ha detto che voleva farlo, Fariba non è parac**a, è bugiarda e io detesto i bugiardi”, molto arrabbiato Roberto: “Può dire quello che vuole, ma le bugie no, sono una cosa disonesta, vuol dire giocare sporco. Valentina, Gilles e io non abbiamo fatto alcun complotto verso Paul, è una notizia infondata”. Intanto su Play Esperanza, Elisa Isoardi sta mostrando un volto meno istituzionale e più “perfido”: “Ma che bomba è stata ieri sera (lunedì, nda) quando ci hanno visto? Si guardavano intorno increduli” e Vera Gemma: “Cosa sarà successo dopo il nostro ritorno? Intanto hanno imparato che possono non tornare i conti, che non si può essere mai sicuri di nulla, mai rinnegare un amico e terza lezione, mai sottovalutare il nemico. La vera forza non viene dai muscoli, ma dalla rabbia di vita”. La Isoardi con un sorriso s 52 denti ha incalzato: “Nulla è scontato, mai sentirsi più intelligenti degli altri. E ora ci vuole il perdono”.

