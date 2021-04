Isola dei Famosi, Brando Giorgi si salva ed è una furia. Drusilla Gucci eliminata, ecco le nomination

Giada Oricchio 13 aprile 2021 a

Fariba Tehrani, Roberto Ciufoli e Valentina Persia sono i nominati dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2021, lunedì 12 aprile. Il televoto è in positivo “Chi vuoi salvare?”. Eliminata Drusilla Gucci. Recriminazioni e vendette: Brando Giorgi contro tutti, Vera Gemma contro Awed e Akash contro Zorzi.

Il colore viola

Ilary Blasi ha scelto un vestito di velluto viola per l’ottava diretta dell’Isola dei Famosi, viola come la rabbia che divampa in Honduras. Brando Giorgi, novello Raz Degan, ha deciso di vivere isolato dalla ciurma, senza averne la stessa grinta, tempra e simpatia. Per Brando, i compagni di avventura sono un branco comandato dalle due teste Gilles Rocca e Valentina Persia. Se Rocca tace, la Persia invece è un fiume in piena: “Non ha mai fatto niente, critica e basta. Mi ha fatto l’infamata davanti alle telecamere di rivelare che volevo accendere il fuoco con gli occhiali”. Per Andrea Cerioli: “Pensa di essere in un bed&breakfast?”. Il più veemente è lo “scolorito” Ubaldo Lanzo. Lo stilista cromatologo prende la parola e sfoglia il dizionario degli insulti facendo vergognare Ilary Blasi: “Non va d’accordo con nessuno. Il santarello di sto ca**o! Se ti vuoi fare la tua isola da solo, ti prendi il tuo fuoco, la tua pentola e te ne annavi a fan**lo in fondo all’isola, qua nessuno è fesso! E ricordati che se resti sarò la tua spina nel c**o fino a che non esco”. Brando incassa la solidarietà delle opinioniste Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, mentre Tommaso Zorzi puntualizza: “Vuole adottare la tecnica Raz Degan, giocando da solo, ma quello faceva tutto. Brando niente”.

Vera Gemma vs Awed: mezzogiorno di fuoco

Elisa Isoardi, Vera Gemma e Miryea Stabile sono state ribattezzate le amazzoni di Playa Esperanza, l’isolotto dove vivevano da eliminate. Per una sera si riuniscono al gruppo su Playa Palapa e in Honduras cala un gelo groenlandese. Il clou di quello che dovrebbe essere un faccia a faccia “da strascino di capelli” è l’incontro tra Vera Gemma e l’ex amico Awed che quando la rivede, dopo essersi sbendato, sibila: “Oooh” seguito da un sorrisetto falso. La doglianza di Vera è la seguente: “Ciao baby. Sono felice di rivederti, ma sappi che questa conversazione NON finirà a taralucci e vino, io ho creduto nella nostra amicizia mentre tu hai creduto che questo programma potesse fare a meno di me e ti sei sbagliato”. A ego è messa meglio di Tommaso Zorzi. Poi prosegue: “Io penso di averti dato forza, coraggio e di averti spronato. Ma Miryea mi ha detto che stavi benissimo e mi avevi rinnegato, le scuse che hai fatto a loro, le devi anche a me. D’ora in poi rispettami, proteggimi e difendimi”. Awed si arrampica sugli specchi e non chiede scusa: “E’ tutto decontestualizzato, per me è stato difficile. E’ la mia prima esperienza televisiva, quando dico che non ero in me è perché nelle clip non mi riconoscevo, non mi sono mai comportato così nella vita. Ho fatto una stron**ta e sono tornato sui miei passi perché ho commesso un errore. Spero di continuare a vederti fuori di qui”. Vera Gemma potrebbe essere la madre di Awed e così non infierisce, lo abbraccia, ma va via scura in volto.

Isola: sai chi sono io?

Il naufrago Akash Kumar, eliminato la prima settimana dell’Isola dei Famosi, fa il suo ingresso in studio dopo le offese social a conduttrice e opinionisti. La prosopopea sgorga dagli occhi coloro fontana e Ilary Blasi si vendica: “Ciao, io sono Ilary Blasi, mi presento, so che non mi conoscevi… che non mi conoscevi tanto, mi presento”. Il modello inizia un ragionamento arzigogolato: “Il pubblico non mi ha capito, forse qualcuno qui mi ha criticato troppo, avevo delle ansie, ho sofferto di attacchi di panico e depressione e mi sono passati grazie all’isola, sono un Akash nuovo, diverso dopo l’Isola. Io sono dislessico e non so parlare”. Il popolo social non gradisce il ricorso alla depressione per giustificare un comportamento tra il saccente e l’ineducato, la Blasi mostra i denti in un sorriso che sa di morso: “Quest’isola ti ha fatto molte bene? Sei un Akash nuovo? Sì? Allora me devo ripresentà, ciao sono Ilary Blasi, sei un nuovo Akash, quindi mi ripresento, quello di prima mi conosceva, questo nuovo magari no”. Quando l’opinionista Tommaso Zorzi prova a dire la sua, l’ex isolano fa lo spiritoso: “Ah ciao, ci conosciamo?! Ho visto che parli sempre di me” e Zorzi raschia il fondo del barile per mantenere l’autocontrollo e dopo avergli detto che ha sbagliato a giocarsi la seconda chance su “Playa Parasite”, piazza il colpo: “Avresti evitato tante dichiarazioni che non sono piaciute a nessuno, me in primis. L’Isola non si vince in tre giorni. Voglio credere che tu sia un nuovo Akash, ma non mi sembri tanto diverso da quando eri slì”. Il concorrente se ne esce con un’affermazione strabiliante: “Fare 7 giorni all’Isola sono come 6 mesi di Grande Fratello”. Zorzi lo liquida con un “non credo proprio”, mentre il SMM dell’account del GFVip fa un post dove si sbellica dalle risate per la baggianata. Intanto, Akash, proud di sé stesso, fa subito una storia su Instagram: “Li ho asfaltati” confondendo educazione con sudditanza.

Isola: eliminata Drusilla Gucci

Drusilla Gucci ce l’ha fatta a riportare i suoi tre ossi netti e conci in Italia: fuori con il 58% dei voti contro Andrea Cerioli che da naufrago spaesato e frignone si sta tramutando in un capotreno: non ne fa passare una ai compagni honduregni. La giovane Gucci viene portata sull’isolotto di riserva, Playa Esperanza, ma decide di abbandonare: “Qui mi faccio conoscere solo come un ammasso di ossa, torno in Italia”.

Un’Angela in castigo e la luce che cade dagli occhi di Elisa

Angela Melillo deve stare una settimana senza riso e non ha preso parte alla prova leader. Questa è la punizione per aver passato, la scorsa settimana, una fetta di lasagna a Elisa Isoardi che l’ha presa e mangiata. Tutto da regolamento se non fosse che nessuna sanzione ha colpito l’altra colpevole. Due pesi, due misure ma balza agli occhi il trattamento in guanti bianchi riservato alla “cocca” Isoardi, alla quale viene riservata l’ennesima sorpresa: una lettera del fratello “eremita”. Ancora lacrime.

Anche meno, Gilles Rocca

Gilles Rocca si guadagna due minuti di visibilità non giocando per diventare leader: “Non sono il capo di nessuno e lo dimostro lasciando agli altri la possibilità di diventarlo”. In realtà, in questo tipo di test (tenere un sacchetto pieno a braccia tese più a lungo possibile, nda) è sempre andato male e così pensa di prendere due piccioni con una fava: evitare la brutta figura e fare lo showdown. Elettra Lamborghini reagisce con fastidio: “Madonna ti prego… che pa**e… mamma mia”.

La rivincita di Brando all’Isola 2021

Nella prova preliminare a quella leader, scoppia un battibecco tra il fumantino Ubaldo e l’inviato Massimiliano Rosolino. L’ex olimpionico gli ripete senza pietà che deve tenere le braccia tese pena la squalifica e Ubaldo lo rimbalza: “Ehhh ho capiiiiiii….”, “Guarda che ti squalifico”, “Ma io ti squalifico!”. Alla fine, Valentina Persia sfida Brando Giorgi alla prova del fuoco, l’attore romano vince e diventa leader immune con potere di nomination decisiva. Il gruppo, che voleva spedirlo al televoto, rimane fregato.

Aperitivi e pescioloni

Il giovane fidanzato di Vera Gemma, Jeda, occhi da bambi, è la passione di Ilary Blasi che in diretta lo invita a uscire: “Jeda! Questo look alla pirata dei Caraibi… bravo… Basta giacca e cravatta eh, so che hai iniziato a seguirmi su Instagram, ma prima o poi ce lo facciamo un aperitivo noi due insieme a Roma?”, “Certo, certo, quando vuoi” risponde timido il trapper. Meno delicato l’immancabile doppio senso di Iva Zanicchi. Per Elettra Lamborghini, Awed dovrebbe provare a conquistare la bella Beatrice (fidanzata) “portandola in esterna,”, Zorzi le fa notare che quello è un altro programma e l’ereditiera: “Intendevo dire, fuori, fare una passeggiata al mare, andare a pescare un pesciolone”. Servita su un piatto d’argento alla Zanicchi: “Non ho capito…. gli deve far vedere il pesciolone?!”.

Nomination

E’ un plebiscito di nomination per Roberto Ciufoli, definito “il professorone”, segue Fariba Tehrani in quanto logorroica e permalosa. Il leader Brando Giorgi, invece, spedisce al televoto Valentina Persia per gli attriti avuti in settimana.

