Isola dei Famosi surclassata da Supervivivientes: altri guai per il reality show di Ilary Blasi

Isola dei Famosi 2021 contro Supervivivientes: nuovi guai per Ilary Blasi. Quest'anno, le versioni italiana e spagnola del surviving game più famoso del piccolo schermo vanno in onda in contemporanea e a pochi metri di distanza. Entrambe le produzioni, infatti, sono accampate a Cayo Cochinos, in Honduras. L'edizione spagnola, nel cui cast ci sono gli italiani Valeria Marini e Gianmarco Onestini, è partita giovedì scorso su Telecinco, canale del gruppo Mediaset e per dare modo ai colleghi iberici di sorvolare la zona con gli elicotteri, Ilary Blasi si è fermata per un turno. Ma a quanto pare non sarà l'ultima volta che cederà il passo.

Dato il successo di Supervivivientes, 30% di share per il kick off, anche giovedì 15 aprile l'Isola dei Famosi tricolore (bene ieri con 3.440.000 telespettatori e il 19,7% di share) subirà un cambiamento inaspettato e mai accaduto in 15 anni di reality. Secondo numerose indiscrezioni, infatti, la nona puntata dell'Isola 2021 sarà registrata di pomeriggio e trasmessa in differita la sera per non accavallarsi con i "cugini" alle prese con tre trasmissioni alla settimana. I sospetti di una diretta registrata troverebbero conferma nell'annuncio che Ilary Blasi ha fatto durante la puntata di lunedì 12 aprile: "Il televoto tra Roberto Ciufoli, Fariba Tehrani e Valentina Persia sarà chiuso giovedì pomeriggio e Massimiliano Rosolino comunicherà l'esito nel daytime di Canale 5".

Non ha spiegato il motivo, ma l'anomalia si giustifica proprio con la registrazione del format e con la necessità di stringere i tempi di montaggio poiché da giovedì tra paguri, cocchi e conflitti tra naufraghi, sbarcheranno 6 volti nuovi anticipati dal settimanale "Nuovo" e "TvBlog": Ignazio Moser, l'attrice Emanuela Tittocchia, l'ex modella Rosaria Cannavò, l'ex meteorina Manuela Ferrera (nota per un flirt con Higuain) e i modelli Ludovico Bacchelli e Mattia Diamante.

