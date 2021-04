Isola dei Famosi, Ilary Blasi e Tommaso Zorzi distruggono il "nuovo" Akash Kumar

Giada Oricchio 13 aprile 2021 a

Nel corso dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2021, lunedì 12 aprile, Ilary Blasi prende a freccette l’ex concorrente Akash Kumar: “So che non mi conoscevi, mi presento”. Poi è battibecco con Tommaso Zorzi che lo liquida così: “Sei un nuovo Akash? A me sembri lo stesso dell’isola”.

Akash Kumar, il modello ex naufrago, che dopo l’eliminazione si è scagliato contro il programma, conduttrice e opinionisti, entra in studio con la consueta aria supponente e la spontaneità lasciata in camerino. Ilary Blasi lo accoglie: “Ciao, io sono Ilary Blasi, mi presento, so che non mi conoscevi… che non mi conoscevi tanto, mi presento, sono Ilary. Sei stanco? Ah ci hai fatto un favore”. Il modello inizia un ragionamento arzigogolato: “Il pubblico non mi ha capito, forse qualcuno qui mi ha criticato troppo, avevo delle ansie, ho sofferto di attacchi di panico e depressione e mi sono passati grazie all’isola, sono un Akash nuovo, diverso dopo l’Isola. Poi io sono dislessico e non so parlare”.

Il popolo social non gradisce il ricorso alla depressione per giustificare un comportamento tra il saccente e l’ineducato, in studio sono perplessi e la Blasi - che dietro un sorriso smagliante, è furente - graffia di nuovo: “Quest’isola ti ha fatto molte bene? Sei un Akash nuovo? Sì? Allora me devo ripresentà, ciao sono Ilary Blasi, sei un nuovo Akash, quindi mi ripresento, quello di prima mi conosceva, questo nuovo magari no. Adesso dimmi chi non ha gettato la maschera e chi vuoi che vinca”. Il modello risponde: “Elisa Isoardi non ha gettato la maschera e mi auguro che vinca Paul Gascoigne. Io sono così, diretto, o piaccio o non piaccio”. L’atmosfera si scalda quando la conduttrice invita l’opinionista Tommaso Zorzi a dire la sua e Akash: “Ah ciao, ci conosciamo?!”, la Lamborghini ride: “Ma è la serata delle presentazioni… no, ti prego…”. I pensieri di Tommaso Zorzi sono trasparenti: vorrebbe strappare i riccioli neri dell’ex isolano, fa velocemente training autogeno e ammette: “Sto per fare come Elettra al reality (dargli uno schiaffo, nda)”.

La Blasi lo invita a “respirare” e Zorzi parla: “Io credo che l’unico errore che hai fatto sia stato quello di non accettare di rimanere su playa parasite: avresti evitato tante dichiarazioni qua che non sono piaciute a nessuno, me in primis, e la seconda cosa è che se volevi realmente vincere l’isola avresti avuto l’opportunità rimanendo. L’isola non si vince in tre giorni. Voglio credere che tu sia un nuovo Akash, ma non mi sembri tanto diverso da quando eri sull’isola”. L’ex naufrago non ci sta e sostiene che lo ha attaccato sull’identità dalla prima puntata: “Si sapeva la storia dei miei nomi e cognomi, poi io sono dislessico e parlo veloce senza farmi capire… hai cominciato ad attaccarmi ogni puntata”, “Hai fatto due puntate!!!” lo mette all’angolo Zorzi. L’arrogante Akash ripete che l’influencer milanese è ossessionato da lui e gli dà una stoccata: “Fare 7 giorni l’Isola è più dura che fare il GF, non è confortevole, l’isola è veramente dura, non è fare come hai fatto te, 7 giorni nell'isola sono come 6 mesi di Grande Fratello”. L’opinionista è sconcertato dall’inconcludente groviglio: “Non credo proprio”, ma per ruolo non può accapigliarsi e passa la mano. Akash, invece, non contento, fa subito una storia su Instagram: “Li ho asfaltati” confondendo educazione con sudditanza.

