Isola dei Famosi, Elisa Isoardi in lacrime per la lettera del fratello: non ha televisione e gas

Giada Oricchio 13 aprile 2021 a

a

a

Elisa Isoardi di nuovo in lacrime all’Isola dei Famosi 2021, lunedì 12 aprile. A farla piangere, questa volta, è il fratello Domenico: “E pensare che non ha la televisione e il gas”. Una sorpresa dietro l’altra per la vera vip dell’Isola. Elisa Isoardi è vezzeggiata dalla produzione del programma e fin dal giorno uno ha goduto di attenzioni e di un occhio di riguardo.

Recriminazioni e vendette all'Isola: è tutti contro tutti. Brando Giorgi nuovo leader

Nell’ottava puntata del surviving game, la conduttrice piemontese ha pianto per la terza volta consecutiva, vero è che nessuno avrebbe mai immaginato che avesse tanti conflitti non risolti con la famiglia. Lunedì 12 aprile, Ilary Blasi le ha fatto recapitare la lettera del fratello Domenico: “Cara Elisa, non credo che l’emotività che c’è dentro di me riesca a farmi fare uno di quei messaggi super come altre persone. L’unico sistema per arrivare a te è questo. Vivi pienamente questa esperienza, sappi che ti sono sempre vicino e fatti coraggio. Ti voglio tanto bene Eli, ti abbraccio”. La conduttrice aveva gli occhi rossi e gonfi di commozione, le è caduta anche qualche goccia di luce quando Ilary Blasi ha rivelato che i due fratelli non si vedono spesso.

"Ho superato la depressione grazie all'Isola", Akash si racconta, ma la Blasi e Zorzi sono senza pietà

La Isoardi ha spiegato: “L’ultima volta che ci siamo visti è stato prima di partire. Con mio fratello ho un rapporto molto particolare perché da piccoli, quando i miei genitori si sono separati, io avevo 3 anni e lui 10, lui è rimasto con papà e con i nonni, io invece sono andata con mamma. Era quasi impossibile vedersi. Siamo cresciuti e ci siamo avvicinati, ma si sono messe in mezzo altre persone a non aiutarci. La cosa più bella del mondo è ascoltare la sua voce. Ma si è visto anche il video di Domenico? Non si è mai fatto vedere da nessuno. Solo parole? Eh immagino. Mio fratello è una persona particolare, di grande cuore e verità, vive come un eremita in montagna. Non ha il gas per sua scelta, non ha la televisione (evidentemente ce l’ha, nda), quindi se mi manda un messaggio vuol dire che mi sta guardando e forse è la prima volta che mi vede. Prima di partire per l’Isola, non ci parlavamo più da un po’, ci siamo guardati ed è bastato quello, tra fratelli basta quello”. Ilary Blasi l’ha omaggiata: “Ti sta restituendo una luce diversa quest’Isola” ed Elisa non si è di certo schernita: “Sì, è vero. E poi l’Isola mi ha fatto sentire forte perché tante volte noi donne forti abbiamo bisogno di sentircelo dire”.

"Sarò la tua spina nel c**o, traditore!". Tensione alle stelle all'Isola dei Famosi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.