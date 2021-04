Arisa umiliata da Aka7even. Ad Amici sfogo brutale in casetta

Giorgia Peretti 08 aprile 2021 a

Tensione alle stelle per gli allievi di Amici, il serale del talent show di Canale 5 è appena iniziato e le polemiche sono all’ordine del giorno. Questa volta è il turno di Aka7even, cantante in gara per la squadra di Anna Pettinelli che non si lascia sfuggire l’occasione di sbeffeggiare Arisa. Il cantante ha ricevuto il suo primo guanto di sfida che lo vede protagonista insieme a Raffaele, concorrente di Arisa. I due dovranno cantare ed eseguire una coreografia sulle note di Never really over di Katy Perry. La teoria della cantante lucana è quella di mettere in risalto le qualità del proprio allievo mettendolo in confronto con Aka7even in un contesto decisamente particolare, facendo esibire i ragazzi in una performance che unisca il canto e il ballo.

In un primo momento Aka7even sembra accogliere con grande entusiasmo la lettera che gli comunica il guanto di sfida, ma dopo pochi minuti inizia a perdere la calma e lamentarsi con tutti gli altri ragazzi. "Non vogliamo umiliare e denigrare gli altri, min***a. Guanti di sfida per fare l’esibizione al circo. Mi devo esibire al circo o ad Amici di Maria De Filippi? Io questo non capisco. Al circo mi devo esibire. Mo mettiamo tutti i cantanti a ballare grazie ad Arisa" queste le parole del cantante intercettate dalle video camere nella casetta dove alloggiano i ragazzi. Il rapper dal ciuffo biondo ha protestato a lungo, brontolando a gran voce con gli altri concorrenti, ricordando che il ballo non fa parte del suo "mondo" artistico e che il guanto di sfida arriva in un momento molto difficile.

Aka7even in uno spezzone di pomeridiano ha raccontato di attraversare un momento molto delicato a livello personale. Sente di aver poca autostima e non essere riuscito a portare a casa nemmeno un punto per la squadra lo ha fatto vacillare, abbozzando anche l’idea di abbandonare la scuola. Mentre Tancredi gli ricorda che potrebbe rifiutare il guanto, il suo mentore, Anna Pettinelli ha lasciato poca scelta al ragazzo. “Noi il guanto di sfida lo accettiamo, prima vediamo di cosa si tratta la coreografia poi decidiamo. Togliti dalla testa che tu non sai muoverti” poi lo ha salutato chiedendogli ancora una volta di smettere di lamentarsi e ricordandogli di svegliarsi e ritrovare l’autostima.

