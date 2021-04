Amici 20, il like della Celentano è un caso. "Pagliacciata", terremoto nel programma

Giorgia Peretti 03 aprile 2021 a

Alessandra Celentano ne ha combinata un’altra delle sue e per i social è lei la vera protagonista di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Ad Amici ricopre il ruolo di professoressa di danza classica sin dagli albori del programma ma solo negli ultimi mesi sta uscendo il suo controverso personaggio. La rivalità con la novella Lorella Cuccarini, la rigida disciplina a cui sottopone i propri alunni e l’accanimento contro le ballerine Rosa e Martina elette della sua nemica sono solo alcuni degli episodi che stanno caratterizzando la ventesima edizione della scuola di Amici. L’inflessibile maestra di danza proprio nelle scorse ore compare tra i like di un post in cui si spara a zero contro il programma della De Filippi.

A pubblicare il post è Mia Molinari, ballerina famosa negli anni Novanta grazie a trasmissioni come Fantastico 12, Buona Domenica e la Corrida. Ha partecipato anche nel cast dei professori di Amci nel 2011, senza però essere riconfermata. La ballerina ha lanciato una vera bomba sul suo account Instagram in cui attaccava lo show di Canale 5, chiedendo ai suoi follower di boicottare il serale di Amici.

"L'unione fa la forza! Se davvero questo programma ha così poco da dare al nostro Paese mi chiedo per quale motivo si continui ad alimentarne lo share con l'appuntamento fisso di fronte al televisore tutti i sabati sera! Per chi non avesse inteso – scrive la ballerina - più lo si guarda (sia per apprezzarlo sia per criticarlo) e più continueranno a prenderci in giro con questa farsa. Dovremmo dare un segnale forte, unendoci e togliendo ascolti a questo teatrino ridicolo mascherato da 'scuola di Amici'.” Poi incalza: “Non credete che sia arrivato il momento di dare una svolta a questo Paese, facendo emergere la vera danza e non queste pagliacciate? Io ne sono convinta! E so che insieme potremmo davvero fare la differenza. L'unione fa la forza, sempre! Il trash non può vincere sull'arte”. Questo il post di sfogo a cui la maestra Alessandra Celentano avrebbe messo il suo like per poi toglierlo poche ore dopo.

Parole pesanti quelle della Molinari che definisce il talent show un “teatrino ridicolo mascherato da scuola” così come pesante è l’approvazione espressa dal “mi piace” della veterana Celentano, un particolare che non sfugge certo all’occhio attento del pubblico del web.

