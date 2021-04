Amici 20, Anna Pettinelli brutalizza Aka7even: “Ciuccio e presuntuoso, tappati la bocca”. Cantante in lacrime

Giorgia Peretti 03 aprile 2021 a

Nervi tesissimi durante il daytime di Amici 20 reality show canoro di Canale 5, in cui va in onda la furia di Anna Pettinelli contro il suo unico cantante in gara: Aka7even. Il ragazzo mentre ragionava sulle esibizioni di sabato scorso si è lasciato sfuggire una parola che la sua maestra non avrebbe accolto con grande comprensione. “È pazza” questa la frase che avrebbe mandato su tutte le furie la Pettinelli che durante uno spezzone di pomeridiano ha convocato il ragazzo per dirgliene quattro.

“Sono inca****a nera!” ha messo subito in chiaro al ragazzo, il quale intimorito sgrana gli occhi e resta in silenzio. "Io non sono pazza, sono 40 anni che faccio questo mestiere e metto i pezzi che credo piacciano alla gente. Ho un orecchio che credo tu non abbia". Secondo Aka7even la scelta di fargli cantare Cu’mmè nella scorsa puntata di serale non sarebbe stata una mossa intelligente visto le radici partenopee di due giudici, che avrebbero preferito Sangiovanni proprio per questo motivo. Su Yellow, invece, la Pettinelli ha spiegato di averglielo fatto cantare perché era il pezzo migliore del suo repertorio, per farlo ascoltare al pubblico del serale qualora il cantante fosse stato eliminato nell’ultimo scontro.

Aka7seven, quindi, si cosparge il capo di cenere e chiede scusa alla Pettinelli: “Ha ragione, mi scuso. Mi scuso assolutamente”. Scuse che non sembrano bastare alla conduttrice radiofonica che invece sbotta contro il ragazzo insultandolo: "Sei un bambino capriccioso, Luca! Sei andato avanti per mezzora a lamentarti con tutti gli altri. Tappa quella cavolo di bocca, usala per cantare non per lamentarti.” Poi incalza: "L’hai scritta tu Yellow, non l’ha scritta Fra Cavolo da Velletri. Sei ciuccio e presuntuoso. Meno chiacchiere, meno lamentarsi. Hai 20 anni, hai questa di occasione. Sei osservato minuto per minuto e sei quello che rompe, che si lamenta continuamente. Ti lamenti di tutto. Tu hai scelto questi pezzi". Infine, la il colpo di grazia: “Vorrei dirti una cosa. Quando Rudy Zerbi ha detto che le tue barre rispetto a quelle di Sangiovanni erano bruttine… aveva ragione!". "Ciuccio e presuntuoso, va a studiare. Abbiamo perso già troppo tempo" lo saluta così. Il cantante torna in casetta con la coda tra le gambe e gli occhi lucidi per le lacrime.

Dopo aver ascoltato le esternazioni di Aka7Even la prof Anna Pettinelli chiede un confronto… #Amici20 pic.twitter.com/iunGGECA3m — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) April 2, 2021

