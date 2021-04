Amici 20 hot. Arisa si presenta coi baffi, Rudy Zerbi non fa una piega: mi fai sesso anche così

Giorgia Peretti 03 aprile 2021 a

L’amore non è bello se non è litigarello così cantava Jimmy Fontana. Chissà se questo vale anche per Arisa e Rudy Zerbi, i due professori della scuola di Amici hanno visioni completamente diverse della musica, si punzecchiano sin dall’inizio del programma facendo divertire non poco i telespettatori.

Tutto ciò che piace a lei, non piace a lui o viceversa. La storia è sempre la stessa e il pubblico ormai ci si è abituato, ma ultimamente tra i due sembra stia nascendo qualcosa di più, si scambiano messaggi sotto le stories di Instagram e flirtarno. Già nella seconda puntata la cantante aveva smascherato Zerbi mostrando le prove dei messaggi privati con gli apprezzamenti inviati dall’ex discografico.

Ma nella puntata di sabato 3 aprile l’ipotesi di un avvicinamento sentimentale dei due sembra farsi più concreto. Arisa si presenta sul palco di Amici in un abito nero metà pelle metà piume, capelli mossi semi raccolti e dei baffi posticci molto evidenti. “Le estetiste sono chiuse in questo momento – racconta la cantante - poi oggi mi sentivo un po’ maschio, un po’ femmina quindi ho deciso così” ha risposto alla curiosità di Maria De Filippi.

Immancabile il commento di Rudy Zerbi che appena inizia la puntata racconta gli sviluppi della ormai “coppietta” di Amici: “volevo aggiornarvi sulle nuove vicende tra me e Arisa. Lei mi ha inviato una foto mentre stava dall’estetista a rifarsi le unghie - racconta l’ex discografico - io pensavo che fosse per lanciarmi un messaggio di passione nei miei confronti. Poi invece ho capito che stasera mi vuole distruggere” dice Zerbi mimando il verso della tigre. Infine, si lascia andare facendo una confessione a pieno studio che lascia tutti a bocca aperta: “però col baffo da sparviero mi fai un certo sesso”. A rompere il momento di impasse è Stefano De Martino che getta acqua sugli spiriti bollenti di Zerbi: “Se iniziamo così a fine puntata che fai ti abbassi i pantaloni? Eh dai!”

