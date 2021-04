Amici 20, dispetti e litigi in studio: come si presenta Arisa al terzo serale

Giorgia Peretti 03 aprile 2021 a

Sabato 4 aprile andrà in onda la terza puntata di Amici, il talent show di Canale 5. Stando alle anticipazioni anche questa serata non farà annoiare il pubblico a casa. Non mancheranno i dispetti tra i professori e i soliti litigi per i guanti di sfida lanciati da Alessandra Celentano alle ballerine di Lorella Cuccarini e un’eliminazione lascerà a bocca aperta tutti in studio.

A poche ore dalla messa in onda della trasmissione Arisa ha deciso di rilasciare un’intervista a Tele Più per parlare della gara tra squadre. La cantante reduce dal Festival di Sanremo ha voluto mandare un messaggio chiaro ai suoi due ragazzi, circa la sua posizione nel programma.

“La sfida non è contro gli altri ma verso voi stessi” queste le parole rivolte a Tancredi e Raffaele allievi di Arisa. Con questo messaggio ha voluto lanciare un segnale anche ai suoi colleghi che invece sembrano aver adottato un approccio completamente diverso sia con propri ragazzi che con quelli delle altre squadre.

Uno dei mentori ad emergere in questo è sicuramente Rudy Zerbi, più volte Arisa lo ha criticato per le sue decisioni, sin dagli inizi del programma i due hanno dato vita a litigi a volte simpatici a volte meno sulle loro opposte visioni della musica. Questa sera un guanto di sfida vedrà protagonisti proprio i due insegnati che difenderanno a spada tratta i rispettivi allievi. Arisa per il momento si è dimostrata molto diplomatica, incitando sbadatamente, anche Sangiovanni il cantante di Rudy Zerby durante la prima puntata. Ma chissà se stasera deciderà di tirare fuori gli artigli e riuscirà a strappare la vittoria contro la squadra di Zerbi.

