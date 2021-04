Isola dei Famosi, Daniela Martani e Drusilla in nomination. Myrea resta con Vera Gemma e rientra Gascoigne

Giada Oricchio 02 aprile 2021 a

Daniela Martani e Drusilla Gucci sono le due nominate della sesta puntata dell’Isola dei Famosi, giovedì 1 aprile. Eliminata Miryea Stabile che resta in gioco, insieme a Vera Gemma, su Playa Esperanza, la nuova versione dell’isolotto di riserva Parasite Island. Rientra in gruppo Paul Gascoigne.

Come back Paul Gascoigne

Per la sesta puntata dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha cambiato look: basta con i vestiti che scoprono l’addome piatto e sì a top crop con strass, giacca e pantaloni neri che mettono in risalto le gambe lunghe e magre. Apre subito con il ritorno di Paul Gascoigne. “Nessuno può mettere in panchina Paul” dice l’inviato Massimiliano Rosolino con minor enfasi di quella che Drusilla Gucci mette quando conta i teschi raccolti qua e là nel bosco (la Blasi lo pizzicherà: “Ma che c’hai stasera? Ti sei indrusillito?”). L’ex calciatore fa il suo ingresso trionfale in Palapa con il tutore alla spalla e sorride alla vita: “Mi sono mancati gli amici, l’Isola, il cibo è buono, ma sono felice di tornare”. Tuttavia è una presenza no sense: non potrà partecipare ai giochi e dovrà dormire su una brandina, off limits per gli altri concorrenti. Non può nemmeno pescare, lavarsi, fare legna e aprire il cocco. Più che un’avventura selvaggia, una scomoda lungodegenza.

Il rinascente e i sospetti

Dopo aver trascorso gli ultimi giorni a sprofondarsi in scuse per le offese riservate a Gilles Rocca, Francesca Lodo, Beppe Braida e chiunque passasse per Cayos Cochinos, Awed fa ammenda anche in diretta. I naufraghi lo hanno perdonato, ma allo stesso tempo gli stanno facendo pesare la loro infinita magnanimità e condiscendenza. Elisa Isoardi rotea i grandi occhi, fa qualche smorfia e sbotta: “Però basta con queste scuse. Non è stato un santo, ma non tiriamola alla lunga. Capita nella vita di farsi prendere da persone carismatiche, anche a me è capitato e ho fatto cose brutte. Io sono pentita di aver nominato Miryea perché è una ragazza simpatica, allegra. Chiedo scusa”. Sono due settimane che chiede perdono: pare essere andata sull’Isola a espiare colpe ancestrali anziché a giocare. L’opinionista Tommaso Zorzi, al corrente del possibile rientro di Vera Gemma, prova a mettere all’angolo Awed: “Ti senti plagiato da Vera? Era più complice o intralcio?”, ma lo youtuber non ci casca e mostra il volto umile: “Plagiato è un parolone, mi assumo le mie responsabilità, ero offuscato dalla nomination. Mi manca Vera, ma mi mancava anche il gruppo”.

"Ma la figlia di Fedez e Ferragni..." Awed ferma l'Isola: la domanda in diretta spiazza Ilary Blasi

Il tackle di Elettra Lamborghini contro Angela

La mancanza di cibo è la madre di tutti gli screzi. In settimana Miryea è rimasta senza riso per una svista e si è messa a piangere per la fame, Angela Melillo spiega la vicenda quando l’opinionista Elettra Lamborghini interviene a gamba tesa: “Ma che stro**ata è questa! Vi costava tanto levarvi ognuno di voi un po’ di riso e darglielo? Guardate che così esce fuori il vostro poco carattere!”. Ma la Melillo rivela di aver ceduto la sua porzione a Miryea che ha regolarmente mangiato, mentre lei è rimasta a digiuno. Caso chiuso.

“Ma che stron**ta è questa?". Myrea senza riso, Elettra Lamborghini sbrana Angela Melillo

Isola no vegan

Da quando è sbarcata in Honduras, un giorno sì e l’altro pure, la no mask e no vax Daniela Martani rimarca di essere vegana e chiede di avere più riso. Se la prende in particolare con Gilles Rocca, incline a punzecchiarla o a fare battute sgradite (in effetti l’ex vincitore di Ballando ha atteggiamenti prepotenti): “Mi sento discriminata, io sono vegana per scelta di vita e devo essere rispettata”. Valentina Persia non ha timore di dire quello che tutti pensano: “Il riso va diviso in parti uguali, se non mangi il pesce è un problema tuo, altrimenti il tuo ragionamento potrei farlo anch’io e mangiare più riso che sazia maggiormente”.

I conchiglioni cog**oni

I conchiglioni sono lumache di mare che una volta cotte si riducono al punto da sembrare perline per le collanine piuttosto che succulenti e appetitosi gamberetti. La querelle sui conchiglioni prende contropiede Ilary Blasi che, non sentendo bene, si impanica: “Ma che hanno detto?! Co… ah.. conchiglioni? Oddio ho avuto paura”. Poi Tommaso Zorzi stana i concorrenti: “Ma voi sareste disposti a togliervi un po’ di riso per darlo a lei?”, cinque alzano la mano per fare bella figura con niente, gli altri guardano il soffitto della Palapa facendo finta di non sentire.

"Conchiglioni o cog***oni?". Iva Zanicchi fuori controllo, La lite con la vegana Martani

Parasite Island chiude e apre Playa Esperanza

Al televoto, Awed si salva per la seconda volta consecutiva, mentre Miryea Stabile viene eliminata con il 65% dei voti e dà il bacio di Giuda a Drusilla Gucci che commenta monocorde: “Va bene, a me la nomination è sempre piaciuta”. Ilary Blasi si sposta su Parasite Island e promuove i colorati Fariba Teharani e Ubaldo Lanzo (che non ama i permalosi e i vagani estremisti, dunque non andrà d’accordo con la Martani) a naufraghi ufficiali dell’Isola 2021. Invece, un televoto flash tra Brando Giorgi e Vera Gemma riammette in gioco l’attore romano con il 56% delle preferenze. Stupore di Vera che si ritiene un personaggio adatto ai reality, ma che puntualmente viene eliminata. Tuttavia sale sulla barchetta, fa il giro dell’isola e approda a Playa Esperanza: ha un’altra possibilità. A farle compagnia arriva Miryea, fresca di eliminazione-non eliminazione. E Tommaso Zorzi: “Ma cosa si deve fare per uscire dall’Isola dei Famosi?! Perdere 18 televoti?”

L’innamoramento di Ilary Blasi

Vera Gemma è fidanzata con Jeda, 28 anni più piccolo. Il ragazzo è entrato nelle grazie di Ilary Blasi per il modo stralunato e impassibile con cui si rapporta alla vulcanica Vera. La conduttrice lo percula simpaticamente come fa con i naufraghi: “Non inquadratelo, ha bisogno di una presentazione come si deve, quello è il mio momento” e ancora: “Hai visto? Vera resta, ma non è che voglio Vera, io ho paura di perdere te. Vivi a Roma? Cosa fai nella vita? Il manager musicale? Bravo”.

Ritorno al futuro

Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani si uniscono al gruppo che li accoglie con discreta indifferenza. Ma nulla al confronto del gelo che avvolge Brando Giorgi. In particolare, a non gradire i tre nuovi ingressi è Elisa Isoardi che li guarda con malcelata superiorità. Si può intravedere un neon sulla fronte con la scritta: “Ma che ci faccio qua?!”. Lapidari i social: “Elisa accoglie gli sbarchi peggio di salpini”. Inoltre sembra che ci sia un trascorso tempestoso con Ubaldo Lanzo. Vedremo.

Il dramma di Andrea Cerioli

L’ex tronista Andrea Cerioli ha dimostrato una certa sensibilità ai rapporti umani e una enorme insensibilità alle scomodità dell’Isola, per questo è stato sbeffeggiato dallo studio (forse un po’ troppo). Al momento delle nomination, all’una di notte, attacca un pippone: “Se la mia fidanzata dice che sembro un morto vuol dire che non è il reality che fa per me. Io non aspetto le due telecamere che sono in spiaggia per mettermi in mostra. Se devo fare una carezza o discutere lo faccio anche senza essere ripreso”. Ilary Blasi cerca di spronarlo, ma quello continua la polemica fino a far esplodere Zorzi: “Non è un reato aspettare una telecamera, sei in tv! Non in vacanza”. La Blasi interrompe Cerioli: “Ma che stai a dì? Dai fa questa nomination” e il naufrago risentito: “Nomino Daniela perché è estremamente egoista e guarda solo il suo”.

Le nomination dell’Isola dei Famosi

La votata del gruppo è Drusilla Gucci che festeggia i suoi 27 anni con una torta rosso sangue e un sacchettino di ossa di pollo (“E’ quello che abbiamo rimediato per la tua collezione. Conta il pensiero” è lo sfottò di Ilary), mentre la leader della settimana, Francesca Lodo (ha battuto Gilles alla prova del fuoco) manda al televoto Daniela Martani: “Non mi piace come si rivolge a noi, è indisponente”. Finisce così la sesta puntata dell’Isola dei Famosi.

