Isola dei Famosi, Awed ferma il gioco per Chiara Ferragni: "E' nata la figlia di Fedez?" Gelo in studio

All’Isola dei Famosi, giovedì 1 aprile, spuntano Chiara Ferragni e Fedez. Il fuoriprogramma è andato in onda intorno all’una di notte della sesta puntata del surviving game e ha lasciato conduttrice, opinionisti e telespettatori esterrefatti. In occasione delle nomination segrete dalla Palapa, in Honduras, il naufrago Awed ha votato Daniela Martani e poi invece di chiedere come stavano parenti, amici e conoscenti, ha fermato il gioco per dire: “Ilary, posso fare una domanda? Visto che qui sembra che siamo fuori dal mondo…. è nata la figlia di Fedez e Chiara Ferragni?”.

Lo studio è scoppiato a ridere, mentre Ilary Blasi ha sorriso incredula e ha archiviato velocemente la bizzarra domanda: “ “Sì, sì, tutto ok”, “Allora auguri, un bacio a Fedez e Chiara” ha concluso lo youtuber 24enne che ha legami di amicizia e lavoro con il rapper e produttore milanese.

