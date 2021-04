Isola dei Famosi, Myrea senza riso. Elettra Lamborghini sbrocca: “Ma che str****ta è questa?". La risposta della Melillo

Giada Oricchio 01 aprile 2021 a

Elettra Lamborghini incontenibile nella sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2021, giovedì 1 aprile: “Ma che stron**ta è questa?”. Dopo due settimane, la fame si fa sentire facendo litigare i naufraghi, specie se qualcuno viene dimenticato. La leader Angela Melillo non si è accorta di aver fatto le porzioni di riso lasciando fuori Miryea Stabile che ha avuto una crisi di pianto. Ilary Blasi ha chiesto come fosse stato possibile e la Melillo si è scusata per la terribile distrazione: “Non è che mi sono dimenticata di dare il riso, ci mancherebbe, l’avevo fatta la porzione, ma poi non l’ho più vista. Non c’era, era al confessionale…” e Elettra Lamborghini è sbottata: “Ma che stron**ta è mai questa scusa? Guardate che così esce fuori il vostro brutto carattere!”.

La Blasi viene colta di sorpresa: “Elettra scusa?! Credi che lo abbiano fatto di proposito?” e l’ereditiera: “Eh ma sì, come si fa a non far mangiare una persona, non so… e nessuno di voi poteva dare un po’ di riso? Dalle immagini si vede che ne avevate ancora”. E infatti la Melillo spegne le critiche rivelando che in tre si erano offerti di darle il proprio riso: “Certo che le abbiamo detto che glielo davamo, alla fine sono stata io a darle il mio riso rimanendo a digiuno”. E Miryea conferma. Tanto rumore per nulla.

