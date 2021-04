Isola dei Famosi, "chiudiamola qua". Panico Elisa Isoardi con i nuovi arrivati Ubaldo e Fariba Tehrani

Giada Oricchio 02 aprile 2021 a

a

a

Tra espressioni e mezzi segreti, Elisa Isoardi diventa un caso all’Isola dei Famosi 2021. Nella sesta puntata, giovedì 1 aprile, i “colorati” Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani hanno lasciato Parasite Island e si sono uniti al gruppo che li ha accolti con scarso entusiasmo. Ma mai quanto quello della conduttrice piemontese che ha sgranato gli occhi e li ha squadrati con aria di superiorità, come hanno notato i social (“Elisa completamente nel mood che me tocca fa per condurre un programma a Mediaset”).

"Conchiglioni o cog***oni?". Iva Zanicchi fuori controllo, La lite con la vegana Martani

Peggio ha fatto quando è rientrato in gioco Brando Giorgi con il quale si era scontrata la prima settimana. Quando Ilary Blasi ha annunciato il ritorno di un ex naufrago, la Isoardi ha sussurrato “No, Brando” e si è toccata il braccio per fare il gesto di chi si fa un’endovena per il tedio. Sembra piena di tutto e di tutti, sempre sul punto di dire “chi me lo ha fatto fare?”.

“Ma che stron**ta è questa?". Myrea senza riso, Elettra Lamborghini sbrana Angela Melillo

Le sue faccette e faccettine supponenti hanno suscitato la curiosità di Tommaso Zorzi: “Elisa, ho visto le tue espressioni, ho l’impressione che tu conoscessi già Fariba e Ubaldo o sbaglio?”, ma la Isoardi si è rifiutata di rispondere (non è la prima volta): “Non puoi farmi questa domanda (come se lei sapesse che a sua volta Zorzi sa qualcosa, nda), nemmeno con il senno di poi e chiudiamola qua”. Ilary Blasi ha chiesto a Fariba se la conoscesse e la mamma di Giulia Salemi ha risposto: “No, non ci conosciamo, la vedevo alla Prova del Cuoco” raccogliendo una reazione gelida della Isoardi. Ubaldo Lanzo, invece, si è arroccato in un silenzio sospetto.

La potenza di questo screen #isola pic.twitter.com/qbEqr9t6f0 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) April 1, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.