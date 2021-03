Valentina Persia, crisi di pianto all'Isola dei Famosi. Poi confessa: non volevo più

Giada Oricchio 30 marzo 2021 a

Crollo e crisi di pianto di Valentina Persia nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi, lunedì 29 marzo. Poi la confessione: “Non volevo più partire”.

Valentina Persia, di professione imitatrice e attrice comica, è una donna in gamba, ha iniziato l’avventura a Cayo Cochinos in Honduras con il piede giusto, si dà da fare e non si tira mai indietro quando c’è da prendere posizione. Il suo tallone d’Achille sono i figli ai quali si è legata tantissimo dopo una forte depressione post partum. Durante le nomination di lunedì, ha messo da parte la consueta forza e verve per mostrare il lato fragile. Ilary Blasi ha mandato una clip in cui la Persia si raccontava: “Qui mi sento una lupa che accudisce i suoi cuccioli proprio come faccio a casa con i miei bambini. Sono diventata mamma grande, a 43 anni e cresco i miei figli da sola. Sento fortemente la loro mancanza perché ci sono sempre stata, ci sono h 24. Ho avuto una difficoltà quando sono nati, ho avuto una brutta depressione post partum che me li ha fatti vivere in maniera…ricordando oggi con dei flashback, ho dei momenti di vuoto, avevo tanta stanchezza e avevo paura di non farcela. Sono una mamma e mi mancano i miei figli, io sono dall’altra parte del mondo e vivo questa cosa come se stessi dando una mancanza a loro, una mancanza inflitta, causata da me, ma è il mio lavoro, ne ho bisogno per me e per loro. Se mi vedono piangere non devono preoccuparsi, la mamma piange perché c’ha fame, i mosquitos la pizzicano tanto e sente la loro mancanza. Ma tutte le notti e le mattine siamo insieme”. A risentire queste parole, Valentina Persia crolla e scoppia a piangere a dirotto. Ilary Blasi la consola e la naufraga tra lacrime copiose: “La notte mi commuovo perché prima di partire mi hanno promesso che si sarebbero addormentati con i cuscini che ho dipinto per loro tanto tempo fa e che non avevano mai calcolato. Mi mancano tantissimo, tantissimo. L’ultima volta che li ho salutati era alla stazione. Hanno 6 anni, Lorenzo è il mammone, è più legato a me, Carlotta è più indipendente ma quando mi ha salutato ha detto ‘nel mio cuore ci sei tu e Lorenzo e una parte del cuore si sta rompendo’. Il distacco è stato dolorosissimo e sofferto. Non volevo più partire. Sono di origini abruzzese e noi siamo abituati a scaldarci e raccontarci davanti al fuoco, per questo qui, davanti al falò, li penso spesso. Ho paura perché il primo periodo non è stato facile come per tante altre donne che ci sono passate e hanno avuto una depressione e non sentono un affetto immediato per i figli. Per questo, ho sempre la sensazione di perdermi qualcosa di loro, un nuovo atteggiamento, uno scatto di crescita, a volte mi sento in colpa. Ma non li sto abbandonando, sono qui anche per loro. Mamma vi ama tantissimo, vi porterò tanti racconti belli e tante ninna nanne nuove. Per fortuna ho una fantastica mamma di 84 anni che mi ha permesso di essere qua: mamma ti amo! Non te l’ho mai detto, ma grazie, grazie per esserci ”.

Ilary Blasi la rincuora con fare materno: Stai facendo un bel percorso, ricordati che i tuoi figli sono felici se ti vedono felice, quest’avventura poi finisce, continua così” e la Persia chiude strappando un sorriso a tutti: “Mentre preparavo la valigia piangevo ma non mi volevo far vedere da loro, a un certo punto si è affacciato Lorenzo e con uno slang tutto romano ha detto "vabbe" ma se devi partire così, un c’ha nna!”.

