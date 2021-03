Lite furiosa all'Isola dei Famosi. "Ma chi ca**o sei?" "Esorcista" la lite Vera-Gilles scatena l'inferno

Giada Oricchio 29 marzo 2021 a

Botte da orbi e parole grosse nella quinta puntata de “L’Isola dei Famosi”, lunedì 29 marzo. Awed e Vera Gemma contro Gilles Rocca e Valentina Persia.

In nomination Vera, Gilles e Awed. Brando eliminato naufraga sull'isolotto di riserva

La diretta Milano-Honduras si apre con la lite furiosa avvenuta domenica tra Gilles Rocca e Awed, supportato da Vera Gemma. A innescare la bomba è stata la figlia d’arte: “Avete detto a Gilles che quando non c’era, stavate meglio?”, gli altri naufraghi hanno negato e si sono fatti saltare la giugulare. Poi Awed ha iniziato ad accusa Rocca di essere prepotente fino a tramutare il faccia a faccia in un coacervo di insulti: “Mi sentivo giudicato, non ero a mio agio con te. Ma chi sei? Chi sei veramente? Hai distrutto Daniela con la tua aggressività ricordandole cose familiari. Voglio un santino di Gilles da appendere in camere, si è auto assegnato una leadership che nessuno gli ha dato” e l’attore vene del collo gonfie: “E tu chi ca**o sei? Ah bambino, non fare questi giochetti con me! Il tentativo di chiarire è stato catastrofico, si fa manipolare da Vera”.

Con questi animi “pasquali”, i naufraghi hanno aperto la quinta puntata. Vera Gemma, forte del gradimento dello studio, sta usando la strategia del lupo solitario alla Raz Degan: “Io non voglio andare d’accordo con tutti, non sono qui per fare amicizia, non siamo in un villaggio turistico. Francesca, Valentina, Daniela, Beppe fanno i cagnolini di Gilles, si accollano per non essere nominati. Io voglio essere me stessa e rischiare”, ma Valentina Persia non ci ha visto più dalla rabbia: “Eh ma a pranzo venite e mangiate. Vogliono fare l’Isola per conto loro? Allora cucinano da soli, fanno la capanna e vanno a pescare visto che nemmeno danno il buongiorno. Invece fanno i siparietti, le sfilate e non aiutano. E non mi devono mettere in bocca cose che non dico perché gli faccio un c**o come un secchio”. Il più nervoso e sgradevole è stato Awed: “Agli occhi degli altri sono un cretino perché vengo dal web, sembra un gregge che difende il capo cioè Gilles. Francesca Lodo è falsa, non ha carattere e non ha identità, si mette all’ombra di Gilles o di Andrea, è la loro valletta, ma chi è? Boh”.

Parole a cui Rocca ha risposto: “Lo spettacolo si può fare anche stando bene con le persone, non c’è bisogno di scannarsi. Un invito che Awed non ha accolto rilanciando la querelle e provocando ancora Gilles: “Sei una persona aggressiva e volgare, usi toni intimidatori. Non venire in televisione se hai problemi di rabbia da gestire. Mi ha minacciato dicendo che mi dava una bastonata. Ci hai raccontato storie del passato che non erano belle e quando si sono girate le telecamere mi hai detto: ci vediamo dopo”, Rocca ci è cascato di nuovo e si è arrabbiato: “Sei cattivo, fracico, viziato, infame e traditore. Mi hai vomitato qualunque cosa, i tuoi occhi non sono buoni. E c’è pure chi segue questo invasato”.

Ilary Blasi non è riuscita a zittire il pollaio in Palapa, mentre l’opinionista Tommaso Zorzi ha osservato: “Awed è un pessimo incassatore e ha preso malissimo la nomination, se vuole continuare il gioco non deve rosicare così e penso anche che sia un grossissimo provocatore”. Applausi per Zorzi e Roberto Ciufoli che ha liquidato la piazzata con poche mirate parole: “E’ un teatrino costruito a tavolino da Awed, a favore di telecamera”. Se Iva Zanicchi li ha bacchettati per gli orribili insulti, Tommaso ci ha riso su: “A me piace, mettono pepe”. Come quello messo dalla rivelazione Valentina Persia che si è prodotta in una strepitosa imitazione di Vera Gemma: “La vera Gemma è uscita dopo la nomination, prima diceva io voglio bene a tutti, tanto prima o poi tocca a tutti andare in nomination. Spente le telecamere sembrava l’esorcista. Noi lavoriamo e qualcuno fa le collezioni Milano-Honduras con le parigine in spiaggia”. Fuoco e fiamme.

