Isola dei Famosi, Awed e Miryea in nomination. Giallo sul ritiro di Paul Gascoigne

Awed e Miryea Stabile sono i nominati della quinta puntata dell’Isola dei Famosi, in onda lunedì 29 marzo. Eliminata Vera Gemma che però resta su Parasite Island, nessun ritiro ufficiale per Paul Gascoigne. Ma è stata la puntata di Ilary Blasi.

Il cast dell’Isola dei Famosi è appetitoso per gli scontri, mal amalgamato per l’armonia dell’ecosistema honduregno. I naufraghi si sono guardati in cagnesco fin dal primo giorno e più che la fame, sono proprio le incompatibilità caratteriali a dividerli. Va dato atto alla conduttrice Ilary Blasi di essere abilissima a soffiare sul fuoco: nessuno come lei strappa la maschera del “volemose bene”. La Blasi ha tenuto viva la diretta della quinta puntata con energia, ritmo e simpatici sfottò ai concorrenti: battute a nastro senza alcun sentimentalismo stopposo (“Ah Paul ma ‘ndo annate con Totti che c’avete 300 anni in due”, “Jeda domani prendiamo il treno insieme, se non mi saluti te vengo a cerca’!”). Perfettamente in linea con un reality di sopravvivenza dove conta la determinazione, la grinta e la forza, fisica e mentale. In questo è ben supportata dall’opinionista Tommaso Zorzi, più ficcante, pettegolo e incisivo di Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, le due regine dei doppisensi. Zorzi e Blasi condividono lo stesso spirito cinico e pragmatico e hanno un’ottima intesa: lei gioca di sponda e lui non la delude.

Il santino e il permaloso

La quinta puntata si apre con il permalosissimo Awed che si è legato al dito la nomination e sparge vetriolo su Gilles Rocca, Francesca Lodo, Valentina Persia, Beppe Braida e pure qualche blatta di passaggio. Imputa ai compagni di avventura di essere un branco di pecore al comando del pastore Gilles che, nei giorni passati, ha provocato senza scrupoli nella speranza di una reazione inconsulta (“Fa tutto lui, voglio un santino di Gilles da attaccare in camera, ho avuto paura, mi ha detto che ci saremmo visti dopo con aria intimidatoria”). Dal canto suo, Rocca ha un comportamento opaco (è dotato di grande autostima ed è sempre piuttosto aspro e supponente nel modo di rivolgersi agli altri sebbene tenti di apparire il bravo condottiere), tende a sbroccare con facilità e a sua volta non risparmia parole grosse (“Awed è cattivo, infame, fracico, infame e traditore”). Per gli altri naufraghi, lo youtuber ha deliberatamente messo su una messinscena a favore di lucina rossa: “Ha provocato Gilles, un teatrino costruito a tavolino”. Se gli uomini lottano muscolarmente per conquistare il tappeto sabbioso, le donne non stanno a guardare: Vera Gemma, decisa a giocare il ruolo della panterona senza padroni, se la prende con Valentina Persia – al momento l’unica possibile vincitrice – che l’asfalta: “Mi sta bene che voglia farsi la sua Isola da sola, ma allora deve anche cucinare il suo riso, pescare, mantenere la capanna e il fuoco. Non fare i siparietti, le sfilate e farsi vedere solo per mangiare. Davanti alle telecamere era sorridente: ‘io voglio bene a tutti, soprattutto alle donne, tanto andremo tutti in nomination’. Spente le telecamere, liberiamo la Palapa e aaargggh. Sembrava l’esorcista”. E le fa un’imitazione favolosa.

Eliminata Vera Gemma

I telespettatori hanno salvato al televoto Awed con il 51% delle preferenze, Gilles Rocca con il 34% e Vera Gemma con il 15%. L’attrice ha preso il suo sacchetto e prima di lasciare la Palapa ha dato il “bacio di Giuda” a Francesca Lodo, sminuita da lei e da Awed come “la valletta di Gilles, senza carattere e personalità”. Poi Vera Gemma ha accettato di giocarsi la seconda chance su Parasite Island.

Chiude Parasite Island

La convivenza tra l’eternamente truccata Fariba Tehrani, il colorato sbiadito barone Ubaldo Lanzo e l’ebreo errante (tre isole in tre settimane) Brando Giorgi, sull’isolotto dei reietti, va a gonfie vele. La Blasi li avverte: “Giovedì prossimo apriremo un televoto flash e scopriremo chi di voi tre si riunirà al gruppo, Parasite Island chiuderà per sempre”. Le quattro anime in pena hanno nicchiato all’idea di doversi riunire ai concorrenti che li avevano scaricati.

L’isola dei piagnoni, il caso Andrea Cerioli

L’ex tronista Andrea Cerioli è arrivato in Honduras giovedì scorso e fin da subito è apparso spaesato: una pecorella in un branco di lupi. Si giustificò dicendo che era “frastornato”, ma la situazione non è migliorata. Ha trovato la spiaggia troppo sabbiosa, il mare troppo salato, gli scogli troppo pungenti e il cibo troppo sciapo. Al calare del sole si è messo a frignare per i disagi: “Immaginavo diversa questa esperienza, i giorni sono tutti uguali, è sempre buio”. Da maschio alfa a maschio frignone, il passo è stato un’orma tra i ciottoli honduregni. Non che Gilles Rocca sia da meno: sente la fidanzata Miriam e lacrima. “Ma nooo, mi fa come coso… si mette a piangere” ha commentato disperata la Blasi.

Le prove dell’Isola

La prova di apnea viene vinta da Gilles Rocca che conquista la farina, quella ricompensa, invece lascia a bocca asciutta la “crepuscolare” Drusilla dal mood vitale di uno zombie. Il premio era pollo con patate e la Blasi: “Drusilla se avanza qualcosetta del pollo te serve per la collezzzione d’ossa?!”, mentre la Lamborghini è un disco rotto: “Io non mangio pollo, solo la patata. Mi piace solo la patata”. La terza sfida, un test di resistenza, è appannaggio di Awed e Angela Mellino che accedono alla prova da leader.

La metamorfosi di Angela

Angela Melillo sembra un puttino grazie alla pelle rosa trasparente, i capelli ricci e biondi, l’altezza non da corazziere e il fisico asciutto ma guizzante di muscoli. Una clip l’aveva eletta “suor Angela” per le massime di vita regalate ai compagni come ramoscelli di ulivo portati nel becco da una colomba, in realtà ha una notevole tempra da combattente dovuta alla disciplina della danza. Nella terribile prova del fuoco ha sconfitto il giovane Awed ed è diventata la prima leader dell’Isola dei Famosi: immune e con privilegio di scegliere un nominato.

Gascoigne: ritiro o no?

Paul Gascoigne non ha ancora ufficialmente gettato la spugna. L’ex calciatore si è slogato la spalla sinistra e sembrava vicino all’addio all’Isola dei Famosi. Tuttavia, in collegamento con Ilary Blasi, ha confermato la volontà di restare nonostante il tutore grosso come una casa che lo fasciava. Strategia del rimando per creare hype o reale possibilità di tornare in gioco?

Nomination

Gilles Rocca ha nominato Awed “perché è come se mi avesse dato un calcio in faccia”, Daniela Martani, Valentina Persia, Beppe Braida e Roberto Ciufoli lo hanno scelto in quanto nocivo, sgradevole e pretestuoso. Anche Francesca Lodo ha nominato lo youtuber: “Mi ha detto valletta in senso dispregiativo, ma non mi devo vergognare” e Awed l’ha contronominata: “Non ha personalità, spero di andare in sfida con lei e buttarla fuori”. Miryea ha nominato Awed perché si è comportato male con Rocca di proposito. Ed ecco la sorpresa. Andrea Cerioli ha puntato Miryea: “Ha fatto una cosa che non mi è piaciuta. Gilles le aveva fatto notare che si faceva vedere solo per pranzo, lei ha fatto una spostatura, ma quando sono arrivate le telecamere ha alzato un polverone per metterlo in cattiva luce. Ha esagerato la battuta di proposito”. Miryea banderuola, ondivaga, ambigua, indecisa e opportunista anche per Drusilla, Elisa Isoardi e la leader Angela Melillo. A giovedì 1 aprile.

