Da maschio alfa a...Andrea Cerioli diventa un caso all'Isola dei Famosi

Andrea Cerioli diventa un caso all’Isola dei Famosi 2021, il surviving game condotto da Ilary Blasi ogni lunedì e giovedì su Canale 5. L’ex tronista impazza sui social per la sua virilità messa orgogliosamente a nudo in tante foto piccantine e per quel viso da bravo ragazzo, ma non troppo.

Giovedì scorso, Ilary Blasi lo aveva presentato come maschio alfa e lui era sbarcato con un mazzo di fiori per il gentil sesso che però, non essendo la flora edibile, preferiva di gran lunga un pezzo di pane raffermo. Fin da subito Andrea Cerioli è apparso spaesato: una pecorella in un branco di lupi. Si giustificò dicendo che era “frastornato, non ho ancora ben realizzato dove sto, non mi rendo conto che sono davvero qui all’Isola”. Promise che dal mattino seguente avrebbe suonato la carica e si sarebbe rimboccato il costume, ma la situazione non è migliorata. Ha trovato la spiaggia troppo sabbiosa, il mare troppo salato, gli scogli troppo taglienti e il cibo troppo sciapo.

Al calare del sole, nel primo confessionale, si è messo a frignare per i disagi: “Immaginavo diversa questa esperienza, mi viene da piangere in questo momento, sono senza sigarette, ho il sale addosso, le blatte che mi camminano vicino, mi rompo il c**o a stare così”. E ancora: “Qua è una noia infinita, il primo giorno è bello, ma poi sono tutti uguali. Hai voglia a dire "in Italia è zona rossa", ma almeno in Italia stai con la tua famiglia, mi manca la famiglia. Stanotte mi sono svegliato mille volte ed era sempre buio, buio, buio”. Ha avuto un colpo di reni in occasione della nomination di Miryea Stabile: “Innanzitutto voglio dire che Awed non ha avuto paura di Gilles come ha detto. In quella circostanza, lo ha proprio provocato, voleva una sua reazione, io ho visto tutto dall’acqua: Awed avanzava e Gilles indietreggiava. Comunque nomino Miryea perché ha fatto un giochino che non mi è piaciuto. Rocca le aveva fatto notare che si faceva vedere solo per pranzo, lei ha fatto una spostatura, ma quando sono arrivate le telecamere ha alzato un polverone per metterlo in cattiva luce. Ha esagerato la battuta di proposito”. Andrea Cerioli è stato ribattezzato maschio alfetta anziché alfa. Ma tutto sommato W gli uomini che sanno piangere.

