Elisa Isoardi lancia il sasso all'Isola dei Famosi. Cosa svela sui naufraghi

All’Isola dei Famosi, lunedì 29 marzo, Elisa Isoardi lancia il sasso e nasconde la mano: “Chi sono i naufraghi nullafacenti? Non lo dico”.

Elisa Isoardi è la stella della quindicesima edizione del surviving game e Ilary Blasi non lo perde mai di vista. Durante la quinta puntata dell’Isola, la conduttrice la interroga: “Cosa ti sta succedendo? Eri partita bene e ti sei sgonfiata”, ma la conduttrice piemontese con un’espressione rassicurante da “Prova del Cuoco”, si schernisce: “Non mi sto sgonfiando, sto prendendo le misure, riso ce n’è poco, dobbiamo ancora capire come fare. Non sento nemmeno le liti”.

Segue RVM in cui la Isoardi, con faccette di eloquente disappunto, punge i compagni honduregni: “Qui ci sono due isole: l’isola dei muli che ha le mani rovinate e l’isola dei fiati che si riconosce dalle mani, bisogna fare un check delle mani per capire a quale isola si appartiene. Chi ce l’ha ancora fatte, appartiene ai fiati. Io non sono venuta qua per stare senza fare niente”.

La Blasi le chiede di fare i nomi dei fiati, la Isoardi si rifiuta e liscia i telespettatori: “Non faccio nomi, il grande giudice è il pubblico che vede e ascolta tutto (non c’è il live, nda), diciamo che stamane mi sono svegliata così, andiamo avanti”. Sia la conduttrice che Tommaso Zorzi la incalzano: “Eh no, non puoi fare così”. Ma la naufraga, che ha lanciato il sasso e nascosto la mano, preferisce indicare i “muli”. Per esclusione, i fiati sono Drusilla, Miryea, Vera e Awed. Ma c’è una sorpresa per la cocca dell’Isola: il ritaglio dell’articolo “The Sun” che la elogia per il fisico (“incantevole in costume”). Elisa Isoardi apprezza e ripete per l’ennesima volta il suo mantra: “Sono all’Isola per togliermi dalla mia comfort zone”.

