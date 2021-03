Gascoigne non molla l'Isola. La battuta su Totti, Ilary Blasi spiazza tutti

Giada Oricchio 29 marzo 2021 a

Nessun ritiro per Paul Gascoigne durante la quinta puntata de “L’Isola dei Famosi”, lunedì 29 marzo, ma una battuta fulminante di Ilary Blasi: "Ma 'ndo vai con Totti che c'avete 300 anni in due?!".

Contrariamente alle indiscrezioni, l’ex giocatore inglese non si è ritirato dalla quindicesima edizione del surviving game. L’inviato Massimiliano Rosolino ha fatto sapere che sta migliorando e che è pronto a rientrare in gioco. Poi una bellissima Ilary Blasi ha mandato una clip consolatoria su Gascoigne che con il suo humour britannico ha conquistato i compagni di avventura in Honduras e Francesco Totti in Italia: “Io e Totti andiamo in discoteca per locali quando torno” ha detto simpaticamente.

Al rientro in studio, la Blasi gli ha rimesso gli ossicini in fila indiana: “A parte che i locali sono chiusi, ma dove annate che c’avete 300 anni in due!!!”. Paul Gascoigne si è collegato dalla camere d’albergo mostrando un tutore che imbracava la spalla, il braccio e l’addome. “Come sto? So and so” ha detto l’isolano honduregno. La Blasi ha annunciato che Paul giovedì tornerà a Cayo Cochinos, ma non si escludono ripensamenti viste le precarie condizioni.

