Lo sai che io te la...Ilary Blasi che battuta spinta alla Toffanin

25 marzo 2021 a

Ilary Blasi ci ha abituati alle gagge più estreme e imbarazzanti. Come quelle messe in fila da Striscia la Notizia di Antonio Ricci. Una vera e propria antologia da far arrossire tutti.

Le prime sono quelle messe in scena all'Isola dei Famosi. Come quando la signora Totti disse: "Solo voi potete decidere chi potrà abbandonare la casa...no, la casa no. La casa è da un'altra parte". E ancora quando confuse palapa con patata dicendo ai telespettatori: " E adesso vi farà entrare per la prima volta nella patata...".

Ma la gaffe più incredibile fu certamente quella ospitata negli studi di Verissimo. Padrona di casa l'amica Silvia Toffanin, alla quale la Blasi disse candidamente: "Sì sì, ma io te l'appoggio sempre...". Imbarazzo totale e poi è venuto giù lo studio. A quando la prossima?

