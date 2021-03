Ilary Blasi ferma l'isola dei Famosi per le vittime del Covid

Giada Oricchio 18 marzo 2021 a

Ilary Blasi ferma l’Isola dei Famosi, giovedì 18 marzo, per commemorare le vittime della pandemia di Covid-19.

Ecco i primi nominati. Tutti contro Drusilla, Akash polemico, Ciufoli già a rischio

La conduttrice romana, che ha perso il suocero a causa del virus e ha sofferto per il marito Francesco Totti positivo al Coronavirus, ha aperto la seconda puntata dell’adventure game di Canale 5 con un primo piano molto intenso e un messaggio: “Oggi è 18 marzo, come avrete sentito da tutti i telegiornali è la giornata nazionale in memoria delle vittime della pandemia di Covid 19. Anche Mediaset partecipa a questa importante commemorazione, lo studio partecipa e io in particolare mando un abbraccio a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari durante questa epidemia. Quindi vi chiedo di alzarvi in piedi per un minuto di raccoglimento”.

Elisa Isoardi vorrebbe già scappare dall'Isola. Addio al visconte "tantrico"?

Poche, stringate parole e nessuna retorica, ma un’emozione sincera.

