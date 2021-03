L'Isola dei lapsus, Ilary Blasi scivola sulla palapa. Patate e pesci, doppi sensi a volontà

Giada Oricchio 15 marzo 2021 a

Ilary Blasi debutta all’Isola dei Famosi, lunedì 15 marzo, con un lapsus indimenticabile: “Vi faccio entrare nella patata”. Ma era la palapa.

Ilary Blasi, meravigliosa in outift di velluto nero e capelli raccolti, è carica a molla e le battutacce si sprecano: la sua Isola è a trazione trash. Dopo il tormentone “pesci-uccelli” a scapito della vegana Daniela Martani, la conduttrice romana dà fuoco alle polveri: “E’ un momento importante, oggi per la prima volta vi faccio entrare dentro la patata….”, lo studio scoppia a ridere, la Blasi si copre la faccia imbarazzata per la gaffe: “La palapa, la palapa…ho rovinato tutto, era un momento suggestivo”.

Tommaso Zorzi è incredulo, la Zanicchi ci mette il carico: “Eh ma la palata è sempre la patata. Occhio Rosolino, non ti sbagliare, è una palapa, non una patata”. Ma l’inviato si avvia su un sentiero scivoloso: “Fino all’anno scorso lo vedevo da casa ed era bellissima”, “Ma la palapa è sempre bellissimaaaa” è la risposta maliziosissima di Ilary Blasi.

Più tardi c’è tempo anche per lo “sguardo da penetrazione” del visconte Ferdinando nei confronti di Elisa Isoardi. “Lei dura poco vero?” chiede lady Totti e il nobiluomo: “No, questo no… non ho detto così…”. La Blasi sorride: “Ma lo ha detto lei che dura poco con le donne, lo ha detto nelle clip…”. E avanti così per tutta la prima puntata.

