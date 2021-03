Isola dei Famosi, Vera Gemma senza freni: il segreto intimo e la reazione dei naufraghi

Giada Oricchio 22 marzo 2021 a

a

a

A “L’Isola dei Famosi”, nel corso della puntata di lunedì 22 marzo, scoppiano gli “appetiti” di Vera Gemma. La figlia d’arte è tra le protagoniste della quindicesima edizione dell’adventure game condotto da Ilary Blasi: schietta, divertente, sincera e con un fidanzato, Jeda, di 28 anni più giovane, che con le sue espressioni trasecolate e indulgenti è l’outsider di questa buffa Isola. In Honduras, Vera Gemma soffre un determinato tipo di fame, quella sessuale.

“Il rapporto intimo con un uomo mi inizia a mancare, io sono la dea delle milf che ti fa perdere la testa a suon di cibo e sesso. Possiamo andare nell’isolotto di fronte, quello con le tre palme, per fare roba…” ha detto Vera ai compagni d’avventura un po’ divertiti e un po’ scioccati dalla sua carica erotica. Beppe Braida ride e scappa, Awed ne è affascinato e Akash sta al gioco per strategia.

Ilary Blasi ci ha scherzato su e la naufraga con grande autoironia: “In altri tempi giocavo sulla seduzione e basta, adesso gioco sullo sfinimento, il lavaggio del cervello e l’atteggiamento materno. Comunque scherzo, io amo il mio fidanzato”. Dal fondo spunta Paul Gascoigne: “Tac, tac, tac, è come un’aragosta”. In studio, la Blasi punzecchia il povero Jeda: “Sono convinto che gioca, mi fido e non temo nessuno”. E i social impazziscono per la strana coppia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.