Isola dei Famosi, Elisa Isoardi attesa al varco. "I suoi ex..." Vladimir Luxuria ci spera

Giada Oricchio 21 marzo 2021 a

“Aspetto solo che la Isoardi…”. Vladimir Luxuria, ex opinionista dell’Isola dei Famosi, è intervenuta a “TvTalk”, il programma che studia la televisione italiana, in onda ogni sabato su Rai3, e ha svelato il suo desiderio nascosto.

Il conduttore Massimo Bernardini e i suoi analisti stavano parlando del ritorno dell’Isola dei Famosi targata Ilary Blasi e il giornalista Riccardo Bocca ha bocciato il format per il messaggio e per i personaggi-macchietta che propone.

Meno severa Vladimir Luxuria che ha vinto un’edizione dell’Isola. Per l’ex parlamentare c’è una naufraga da tenere d’occhio: Elisa Isoardi. “E’ il personaggio più noto che hanno mandato in Honduras - ha detto Luxuria - diciamo la verità, tutti noi stiamo aspettando il momento in cui la fame la lascerà andare a delle confidenze con i compagni d’avventura sui suoi ex partner”. Nessun nome, ma essendo la Isoardi single da tre anni, il riferimento sottinteso era a Matteo Salvini con il quale ha vissuto un grande amore.

Tuttavia sarà difficile assistere a confessioni scabrose o a scivoloni in merito perché l’adventure game non è live 24h, ma è soggetto a montaggio e qualsiasi frase di troppo può essere cancellata. Se si vuole, ovviamente.

