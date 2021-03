Isola dei Famosi, Elisa Isoardi: "Ma perché parli?". La lite con Brando Giorgi diventa un caso

Giada Oricchio 22 marzo 2021 a

Tensione tra Elisa Isoardi e Brando Giorgi all'Isola dei Famosi: i due naufraghi non si sopportano. L'attore è naufragato a Cayo Cochinos in Honduras giovedì scorso e la Isoardi lo ha puntato fin da subito a causa di un intervento buonista di Brando Giorgi. In diretta dalla Palapa, infatti, l'attore si intromise nel battibecco tra Vera Gemma e Elisa Isoardi per dire che gli appartenenti al gruppo dei Rafinados trascorrevano il tempo separati in quanto preoccupati delle condizioni di salute di Roberto Ciufoli, infortunatosi il primo giorno. "Quando sono arrivato, ho letto nei loro sguardi il dispiacere per Roberto" affermò Giorgi suscitando le risate di Vera Gemma: "Ma dai... Adesso stavano lì a disperarsi 24 ore su 24". Caustica Elisa Isoardi: "Sì, vabbè... ma cosa ne sai? Ma perché parli? Cosa vuoi sapere te di noi che siamo qui da 3 giorni quando tu sei arrivato ora?". L'antipatia è stata a pelle (o forse nasconde vecchie ruggini) ed è continuata.

Nel fine settimana, a Cayo Cochinos, Brando Giorgi si è lamentato per la divisione del riso: "Non mi sembra giusto che ognuno viene qui e mangia quello che vuole, se ci sono 50 grammi devono essere per tutti" e la Isoardi ha risposto puntuta: "Ma li hai calcolati?!". Giorgi ha insistito sull'equità e la conduttrice ha replicato infastidita: "Va bene, ma non parlare e basta, facciamolo, non è che parli e non fai, facciamolo".

In confessionale, Brando Giorgi ha confessato di non essere stato ben accolto, mentre Elisa Isoardi ha ammesso: "Brando è entrato con una modalità sbagliata". Dalle scintille tra i due concorrenti a quelle per la prova ricompensa: i Rafinados hanno conquistato il fuoco e hanno potuto cucinare. Delusi i Burinos che si sono dovuti accontentare del cocco.

Intanto a Parasite Island, i due aspiranti naufraghi, Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani, lasciati soli dal visconte Guglielmotti che ha deciso di ritirarsi, sono riusciti ad accendere il fuoco. Questa sera alle 21.45 su Canale 5 andrà in onda la terza puntata dell'Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi e in studio ci sarà l'opinionista Elettra Lamborghini, guarita dal Covid-19, al fianco di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Si conoscerà il nuovo eliminato tra Akash Kumar e Angela Melillo e il meno votato avrà una seconda chance: restare a Parasite Island. Infine è previsto uno scambio di naufraghi tra i due gruppi e la prova immunità riguarderà solo le donne: sarà individuale e non più collettiva.

