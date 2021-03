Elisa Isoardi vorrebbe già scappare dall'Isola. Addio al visconte "tantrico"?

Giada Oricchio 16 marzo 2021 a

“Io abbandono”. Elisa Isoardi vorrebbe scappare dall’Isola dei Famosi, lunedì 15 marzo, per colpa del visconte Ferdinando Guglielmotti. Poi ci ripensa e lo nomina. Angela Melillo fa la gelosa: "E' il suo maggiordomo".

Ilary Blasi ha tenuto a battesimo la quindicesima edizione dell’Isola de Famosi raccogliendo il testimone da Alessia Marcuzzi. Diretta, sicura e sorridente, la moglie di Francesco Totti ha ricominciato da dove aveva lasciato, forse ancora meglio. I social hanno già eletto i loro “protetti”: Paul Gascoigne, Vera Gemma (sarà la prima a bisticciare con Daniela Martani e Angela Melillo), Fariba Teherani, la mamma di Giulia Salemi, e Ubaldo Lanzo. Il comandante in capo sembra essere Gilles Rocca, il più litigioso Akash.

E Elisa Isoardi? La vera vip dell’Isola dei Famosi deve stare molto attenta all’immagine perché, secondo Dagospia, avrebbe chiuso un “pacchetto” (Isola + un suo programma la prossima stagione) e ha scelto di non dare spago al visconte Ferdinando Guglielmotti. Ilary Blasi ha mostrato un RVM in cui il nobiluomo diceva: “Chi mi potrebbe piacere? Mi attira Elisa Isoardi. Dopo il tramonto sento il bisogno di sedurre, fosse anche solo il gatto. Io amo la donna in maniera tantrica, voglio darle amore per un giorno intero, pratico lo yoga tantrico però con le donne non ho storie lunghe, duro poco”.

E così ha servito la battuta a Ilary Blasi su un piatto d’argento: “Ah quindi dura poco… lei lo ha detto! Lo ha detto nella clip. Elisa che ne pensi?”, la Isoardi, che pure era stata colpita dallo sguardo penetrante dell’uomo, ha risposto diplomatica: “E’ sicuramente una persona molto raffinata, però sta roba del tantrico mi fa un po’ paura... dico che abbandono qui”.

Il Visconte non si è perso d’animo sottolineando che ci sarà tempo per conoscersi, mentre Angela Melillo - ex soubrette inserita tra i rafinados “perché è una roba che senti dentro” – ha rivelato: “Io direi che più che nobile è il maggiordomo di Elisa… In questi giorni che siamo stati insieme non faceva altro che dire Elisa vuoi questo, Elisa vuoi quest’altro? Ci sono pure io eh… Poteva offrire un po’ d’acqua anche a me o no?!”. Il visconte non ha convinto neppure Tommaso Zorzi che ha suggerito alla Isoardi di non fidarsi: “Fossi in lei non cederei alle lusinghe di Ferdinando, io non l’ho ancora capito…” e la Blasi: “Io non ne ho capiti tanti!”. Intanto la bella conduttrice piemontese non si è fatta intortare da Guglielmotti e lo ha spedito subito in nomination contro Drusilla Gucci: “Così torna a casa e leviamo qualsiasi cosa di mezzo”. Tagliente Ilary: “Hai paura che ci provi eh?!”.

