Elisa Isoardi è già la regina sull'Isola dei Famosi. Ma partono le prime liti

Giada Oricchio 17 marzo 2021 a

a

a

Elisa Isoardi leader dell'Isola dei Famosi tra i primi bisticci. La conduttrice piemontese, inserita nel gruppo dei rafinados, sta riscuotendo un discreto successo presso i compagni d'avventura in Honduras. Il visconte Guglielmotti, vuoi per sincerità, vuoi per corteggiamento, l'ha eletta capoclasse: "Tu che sei la migliore di tutti noi, dove mettiamo il fuoco?" e in un confessionale ha spiegato: "Elisa è una leader naturale, se c'è un qualsiasi problema si pone sempre in modo educato ed elegante a cercare di risolverlo al meglio delle possibilità".

Akash Kumar - la cui vera identità sembra essere un mistero (il web è pieno di donne che lo accusano di averle sedotte per denaro e poi abbandonate) e i cui occhi di ghiaccio sarebbero frutto non di madre natura, ma di padre chirurgo - ha detto: "Elisa è intelligente, astuta, sa il fatto suo". Sviolinata anche da parte di Angela Melillo: "Per me è un supporto, una grande compagna e un punto di riferimento".

Il primo screzio, invece, si è consumato tra Akash e Drusilla Gucci: il modello ha intimato alla giovane di rivolgersi in maniera più educata anche se in realtà è lui ad avere un modo di fare arrogante.

Se i rafinados si stanno dando da fare per costruire la capanna, i burinos hanno cercato invano di accendere il fuoco. A provocare il primo battibecco è stata la vegana no Vax Daniela Martani che a Gilles Rocca ha rimproverato la cattura di un granchio: "Se non c'è il fuoco perché già uccidete gli animali?".

Sempre il cibo ha suscitato un altro alterco. Awed ha rimproverato Paul Gascoigne: "Ti annoi e apri tutti i cocchi ma non va bene, così finiscono e quando abbiamo davvero fame non ci sono più". L'ex calciatore ha fatto spallucce biascicando qualcosa nel suo divertente italiano sgangherato. Domani, giovedì 18 marzo, ci sarà la seconda puntata dell'Isola dei Famosi e uno tra Drusilla Gucci e Ferdinando Guglielmotti sarà eliminato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.