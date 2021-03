Isola dei Famosi, ecco i primi nominati. Tutti contro Drusilla Gucci, Akash polemico, Ciufoli già a rischio

Giada Oricchio 16 marzo 2021 a

Drusilla Gucci e Ferdinando Guglielmotti sono i nominati della prima puntata della quindicesima edizione de “L’Isola dei Famosi”, lunedì 15 marzo 2021. Infortunio per Roberto Ciufoli e dito medio di Paul Gascoigne. Lapsus, giochi di parole, clima da liceali in gita scolastica hanno segnato il ritorno di Ilary Blasi in tv. Con clamorosa gaffe.

Dopo tre anni di stop, l’Isola dei Famosi, il reality di sopravvivenza, è ripartito da Ilary Blasi che ai social era mancata come l’acqua nel deserto, come una boccata d’aria fresca, un venticello tiepido di primavera. Scanzonata, semplice, diretta, è perfetta alla guida dei reality show. Promossi gli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, in attesa di Elettra Lamborghini. Se la vincitrice di tre Festival di Sanremo infila un doppio senso ogni due parole, il trionfatore del GFVip ha messo subito da parte l’emozione e ha iniziato a tessere i prossimi litigi tra concorrenti così da dare ciccia al reality (spalleggiato da Ilary Blasi che ha inzigato a più non posso). Bocciato, invece, l’inviato Massimo Rosolino: aveva l’espressione di chi avrebbe preferito fare i 100 metri stile libero di un’Olimpiade a 50 anni invece di due mesi in Honduras a spiegare prove ingarbugliate. Scarsa vena agonistica e accentuato occhio sonnolento. Il kick off è stato tra i meno noiosi di sempre: allegria, velocità nella scaletta, nessun tempo morto, battute “caciottare” e di dubbio gusto in stile show anni ’90 e fuori le prime antipatie.

E’ un’Isola a trazione trash con un argomento tabù: le convinte idee no vax della concorrente Daniela Martani, la cui presenza in un programma Mediaset è uno schiaffo ai morti per la pandemia da Covid-19. Si può scherzare sul fatto che sia vegana, ma non si fa cenno alla disinformazione che ha fatto su mascherina e vaccino anche se lei, per andare in Honduras, li ha fatti. Iva Zanicchi, che ha avuto il Covid, l’ha ribattezzata “la signora vegana” e sembra averla messa nel mirino.

Burinos contro Rafinados - Il cast è composto da mezzi non famosi, niente a che fare con i nomi del GFVip però sembra dotato di notevole spirito belligerante. I naufraghi sono stati divisi in due squadre, burinos e rafinados, e i salti dall’elicottero, molto basso sullo specchio d’acqua, non hanno riservato emozioni. Da Elisa Isoardi a Gilles Rocca, da Drusilla Gucci (raccoglie ossa di animali nel bosco) a Angela Melillo, da Francesca Lodo allo youtuber Awed passando per Vera Gemma (la Zanicchi non l’aveva riconosciuta: “Ma è proprio la figlia di Giuliano Gemma?”), Roberto Ciufoli, Akash Kumar e Paul Gascoigne si sono tuffati tutti senza Francesca Cipriani’s drama style. In più su Parasite Island ci sono Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo, stilista cromatologo dall’ego più massivo di Zorzi. Necessita del bidet e la Blasi: “Ma che te frega! C’hai l’acqua, c’hai il mare”. In studio Iva Zanicchi dà fuoco alle polveri: “Pensa se alla signora vegana le arriva un pesce in bocca… è una battuta… l’ultima volta che hai mangiato il pesce? Per evitare equivoci devo dire uccelli”, “Li guardo volare gli uccelli. Li guardo, ma non li tocco. Come i pesci” è la risposta della Martani.

Segue l’incredibile errore di Ilary Blasi: “Adesso vi faccio entrare tutti dentro la patat… cioè palapa!” con la Zanicchi che urla: “Ti amooo” e con il noooo scioccato di Tommaso Zorzi. Un andazzo da caserma: più doppi sensi che paguri honduregni. Nemmeno il visconte Ferdinando Guglielmotti si è risparmiato: “Dopo il tramonto sento il bisogno di sedurre, anche il gatto se fosse necessario”. All’appello dei più discoli - diciamo così - non è mancato Paul Gascoigne, già idolo social per la parlata alla Stanlio e Olio in aramaico antico e per il dito medio in diretta: “Cosa avevo nel sacco? Cioccolato, vino...” e gestaccio. Ilary Blasi non lo capisce: “Qui mi hanno detto, parlagli in inglese, ora, io ve vojo bene, ma io manco l’italiano… Tommaso sarai la mia Olga Fernando”. Si va avanti così fino alla prova immunità. Rosolino è impacciato e la Blasi, che già lo aveva stuzzicato (“Ma c’hai il fiatone? Hai fatto du’ bracciate Massimilià!”), prova a suonare la sveglia: “Ma segui cosa fanno… un te ne po’ frega’ de meno”. Vincono i burinos, mentre Akash cade a peso morto su Roberto Ciufoli che si fa male a una spalla ed è costretto a passare la notte in infermeria in attesa di accertamenti.

Drusilla Gucci e Visconte Guglielmotti in nomination - Alle 23, la Blasi è già seduta sullo scalino come Maria De Filippi, legge il palo della legge cioè il DPCM per le regole da osservare sull’isola dove le due fazioni sono divise da un muro di palme e passa alle nomination. Il copione prevede due flirt, Isoardi-Visconte e Akash-Drusilla, ma muoiono sul nascere del voto. La congiura dei rafinados fa fuori Drusilla Gucci, Zorzi fa notare che l’ “accanimento” verso un concorrente è una strategia sbagliata e punge Akash che replica spocchioso: “Stai sereno, che vuoi Zorzi?! Vedrai vi farò divertire…”. Ilary Blasi innesca la polemica: “Drusilla piace a tutti e poi traac… si mettono d’accordo. Akash, non capisco, avevi detto che ti piaceva e ora la nomini? Non lo hai detto? Sei sicuro, sicuro?”, il modello nega fino allo sfinimento e la Blasi sforna la clip in cui afferma che la piccola Gucci può essere il suo tipo: “C’hai la memoria del pesce rosso… ah hai cambiato idea”.

L’unica a sottrarsi al gioco comune è Elisa isoardi che vota il Visconte e il suo “sguardo che cerca la penetrazione”: “Non mi è piaciuto nella prova, mandiamola a casa e leviamo di mezzo qualsiasi cosa”. La Blasi è delusa: “Mi state a dire che le coppie sono scoppiate già sul nascere?”. Poi tocca ai burinos fare le nomination palesi ed è un plebiscito per il Visconte Guglielmotti che ha spaventato le donne con la passione per il sesso tantrico. Solo Gilles Rocca e Vera Gemma (occhio al baby fidanzato in studio, nda) votano per Angela Melillo, la Blasi chiede il motivo e scoppia la prima dinamica. La figlia d’arte ammette senza peli sulla lingua: “Non la nomino perché mi agita, è una parola grossa… la nomino perché mi irrita, non mi sta simpatica a pelle” e la Melillo: “Mi aveva detto che non mi avrebbe mai nominato”. S’è fatta una certa, come direbbe la Blasi, l’audio con l’Honduras continua a fare i capricci, i naufraghi non sentono che giovedì 18 marzo arriveranno altri concorrenti e tanti saluti. L’ultimo gesto di Ilary conquista i social: si leva gli orecchini sui titoli di coda. Il richiamo delle pantofole.

