Isola dei Famosi, disastro Gascoigne: dito medio in diretta. Ed Elettra Lamborghini lo chiama così...

Giada Oricchio 15 marzo 2021 a

Disastro Paul Gascoigne nella 15esima edizione dell’Isola dei Famosi, lunedì 15 marzo: dito medio in diretta. L’ex calciatore dalla vita turbolenta sbarca in Honduras con il fisico, ma con la mente è rimasto in Europa: non ha idea di dove sia, con chi sia e cosa stia facendo.

Durante la prova del recupero del sacco con gli effetti personali, Gilles Rocca non riesce a prendere quello di Gascoigne e Ilary Blasi gli chiede: “Cosa c’era dentro?”. Che cattiva idea! Il “Gazza” snocciola tre cose: “cioccolato, vino…” e di scatto alza il dito medio in diretta per un primo piano già meme di Twitter. Non c’è bisogno di spiegare perché fa parte dei “burinos” dell’Isola dei Famosi.

Ma c’è bisogno di spiegare a Elettra Lamborghini, la terza opinionista dell’Isola, chi sia Paul. In collegamento da casa, dove si trova in quarantena perché positiva al Covid-19, la regina del twerking, abito nero e ciabatte rosa, dice: “Mi fracasso.. .diciamo che mi sto annoiando…Il mio preferito è Garogne… Gaston” e la conduttrice: “Ma chi è?! Non c’è nessuno che si chiama così! Ah Paul!”.

